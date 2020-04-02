Ещё 70 случаев заражения COVID-19 и один летальный исход

70 новых случаев заражения COVID-19 подтверждены в Республике Молдова. Из них два являются завозными, а в 68 случаях заражение произошло внутри страны. Общее число заражённых достигло 423 человек. Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну по окончании заседания Единого командного центра управления кризисом, вызванным вирусом COVID-19, передаёт IPN.

По словам министра, сегодня же был подтверждён и новый летальный исход из-за нового типа коронавируса на левом берегу Днестра. Каких-либо подробностей глава Минздрава не сообщила. Число смертей от COVID-19 в Молдове достигло пяти.

Министр отметила, что в настоящее время тесты на COVID-19 проводятся и в лаборатории Национального агентства общественного здравоохранения (НАОЗ), а также в частных лабораториях, которые изменили метод отбора проб. Теперь они применяют тот же метод, что и НАОЗ.

Думбрэвяну сообщила, что завтра один из экономических агентов безвозмездно передаст Минздраву новую партию тестов. Министерство также планирует закупить в ближайшем будущем 100 тысяч тестов.

Как заявил премьер Ион Кику, к нему продолжает поступать информация от полицейских о том, что некоторые священники по-прежнему проводят богослужения. Несколько священнослужителей заразились COVID-19. Один из священников заразил своих детей. Ион Кику также рассказал, что в населённых пунктах, где вчера был введён карантин – в селе Карахасань района Штефан-Водэ, городе Штефан-Водэ и городе Сорока, продолжают появляться новые случаи заражения. Он попросил жителей этих населённых пунктов проявить понимание.