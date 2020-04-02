Чебан опроверг информацию о том, что на "Дойне" готовят 1500 могил для жертв коронавируса

Примар Кишинева Ион Чебан опроверг информацию о том, что на кладбище Святого Лазаря (Дойна) якобы заранее готовят около 1,5 тыс. могил для потенциальных жертв коронавируса. Как передает "ИНФОТАГ", Чебан отметил в социальных сетях, что данная информация "является искаженной".

"Согласно предоставленным мне данным, эти вырытые ямы (показанные в распространенном видеоматериале - "И.") находятся в новом секторе кладбища, и такие работы по подготовке или рытью ям администрация кладбища выполняет в обычном рабочем режиме", - отметил примар.

По его словам, "если бы в стране не было такой ситуации, как сейчас (режим чрезвычайного положения ввиду борьбы с распространением нового вируса - "И."), то никто бы об этом не знал и никого бы этот вопрос не интересовал".

"Информация, что эти места для захоронения приготовлены якобы для будущих жертв коронавируса, о чем было заявлено в публичном пространстве, не соответствует действительности", - подчеркнул примар.

В то же время, в показанном на канале Prime репортаже директор кладбища Павел Ени и директор Комбината ритуальных услуг Людмила Боцан подтвердили информацию о том, что ямы предназначены для потенциальных жертв коронавируса. Они заявили, что по указанию Комиссии по чрезвычайному положению на кладбище для этого выделен отдельный квартал.

"Никто не может знать, сколько будет жертв коронавируса. И мы должны быть готовы к любым сценариям. Люди, у которых есть зарезервированные на кладбище места, будут похоронены на этих местах. Остальных предполагается похоронить в этом выделенном квартале", - сказала Боцан.