Додон: Число зараженных будет расти

Власти готовятся к росту количества инфицированных вирусом COVID-19. Как передает "ИНФОТАГ", об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон на заседании в среду с руководством примэрии Кишинева, менеджерами муниципальных служб и предприятий.

"Ситуация не улучшится за неделю-две. В дальнейшем количество людей, инфицированных COVID-19, может возрасти, так что мы должны быть подготовлены к гораздо более сложному этапу, с которым придется столкнуться", - сказал Додон.

"Обсуждается создание дополнительных карантинных центров, открытия региональных лабораторий в Бельцах, Кагуле, Комрате, Единцах и Приднестровском регионе, а также дополнительных мест в больницах".

Сейчас развертывается полевой госпиталь в одном из павильонов MoldExpo, на площади в пять тысяч квадратных метров. После заседания президент и примар Кишинева Ион Чебан посетили центр, где устанавливают оборудование военнослужащие.

"Только совместными решительными мерами мы сможем преодолеть эти вызовы. Особенно надо учитывать, что Кишинев - с самым высоким уровнем риска инфицирования вирусом, принимая во внимание концентрацию населения. В столице живет почти миллион человек, или одна треть населения Молдовы. Здесь самый большой поток граждан, здесь же перевозят и лечат значительную часть инфицированных пациентов", - отметил президент.

Выступая накануне на одном из телеканалов, министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну отметила, что ситуация с распространением пандемии в РМ может быть хуже, чем прогнозируют врачи. Власти готовились к приему до 2 тыс. инфицированных, но сейчас готовятся к приему до 3 тыс. зараженных человек. В то же время, ВОЗ предупредила, что в Молдове может быть зарегистрировано до 28 тыс. зараженных людей.

За последние сутки в Молдове зарегистрировано 70 случаев заражения коронавирусом нового типа. Общее количество достигло 423 случая. Об этом сообщила в среду вечером министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну после заседания "кризисной ячейки".

"За сутки проведено 329 тестов на коронавирус. В 70 случаях результаты были положительными. Из этих 70 случаев только два подтверждены у граждан, которые приехали из Великобритании, остальные заражения - внутри страны. Зарегистрирован еще один смертельный исход - в Приднестровском регионе", - сказала Думбрэвяну.

Премьер-министр Ион Кику вновь призвал граждан строго соблюдать введенные ограничения. Он особо отметил необходимость отказа от богослужений и других религиозных собраний.

"Полиция сообщает, что такие собрания продолжают иметь место. Между тем все больше случаев заражения регистрируется среди священников. Уже есть и случаи, когда инфицированы дети, члены семей священников", - сказал премьер-министр.

Он констатировал рост количества инфицированных. "Мы должны быть готовы к этому. Мы предполагаем, что пик количества инфицированных впереди, он наступит 10-15 апреля. Нужно быть готовыми к этому и строго соблюдать ограничения режима чрезвычайного положения", - заявил Кику.