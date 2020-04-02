"Кишинев-Арена" или "Молдэкспо": названы плюсы и минусы обустройства временных больниц на этих площадках

Многофункциональный комплекс "Кишинев-Арена" больше подходит для размещения пациентов с подозрением на COVID-19. Он сможет вместить больше тысячи человек, кроме того, там есть уборные и душевые, в том числе оборудованные специально для людей с ограниченными возможностями. Такое мнение выразили депутаты парламентской группы PRO MOLDOVA. Они привели аргументы против обустройства сортировочного центра на "Молдэкспо".

Парламентарии написали в соцсетях, что площадь "Кишинев-Арены" - восемь тысяч квадрантных метров, а выставочного центра - всего пять. Кроме того, в комплексе можно выделить отдельные помещения для врачей, в том числе с проживанием.

Депутаты отмечают, он оснащен современной вентиляционной системой. Еще один очень важный аргумент - расположение комплекса за пределами столицы, а также парковка на тысячу мест. На территории Moldexpo можно разместить максимум 700 коек, как об этом заявили власти. Члены парламентской группы считают, что эта цифра завышена, поскольку не было учтено место для приемного покоя, оборудования, медикаментов и для самого персонала. Кроме того, Moldexpo расположен в зоне, окруженной частными домами и многоэтажками.

Мы попытались получить по этому поводу комментарий у советника премьера Виталия Драганчи, но он не ответил на телефонные звонки.

Между тем президент Игорь Додон заявил в эксклюзивном интервью телеканалу Prime, что комплекс еще не завершен, да и место расположения его не очень удобное:

- Arena Chișinău находится за пределами города. С точки зрения логистики, тут лучше. - Говорят, что там лучше инфраструктура, и расположение лучше, поскольку многие люди боятся. Мы, журналисты, не боимся, потому что знаем, как это работает... - Там еще не все готово в Arena Chișinău. - Значит, работы еще ведутся? - Да, есть еще над чем работать.