Правительство поддержит бизнес и граждан в период чрезвычайного положения

Правительство приняло третий пакет антикризисных мер, направленных на поддержку бизнеса и граждан в период чрезвычайного положения в стране.

Проект включает три компонента: меры по поддержке предпринимательской деятельности, меры для социальной поддержки граждан, а также изменение ряда законодательных актов.

Государство будет субсидировать 100% расходов, связанных с уплатой налогов в бюджетном секторе (подоходный налог, социальные и медицинские взносы) в период технической безработицы и простоя предприятий в связи с объявленным режимом чрезвычайного положения. Речь идет о торговых предприятиях, развлекательных, спортивных, культурных заведениях и пр.

В то же время, государство компенсирует 60% платежей, связанных с налогообложением зарплаты (выплаты в фонд государственного социального страхования и в фонд обязательного медстрахования) на предприятиях, деятельность которых не была приостановлена.

В обоих случаях возмещение из госбюджета будет осуществлено в течение пяти дней с момента подачи соответствующего заявления экономическим агентом. На эти цели потребуется примерно 300 млн леев, которые будут выделены из госбюджета.

Срок уплаты и подачи налоговых отчетов по местным сборам за I квартал 2020 год для компаний, которые полностью или частично приостановили свою деятельность в результате решений, принятых Национальной комиссией по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении или Комиссией по чрезвычайным ситуациям, продлен с 25 апреля до 25 июля.

Патентообладателям, индивидуальным предпринимателям и владельцам разрешений на независимую деятельность будет возмещена сумма взносов в фонд государственного соцстрахования в фиксированной сумме за период приостановления деятельности в период ЧП. Возмещением средств займется ГНС совместно с Национальной кассой социального страхования. Эта мера обойдется госбюджету в 20 млн леев. Патентообладатели, деятельность которых была приостановлена в период ЧС, будут освобождены от платы за патент, а НДС в секторе HoReCa снижен с 20% до 15%.

Кроме того, экономические агенты-резиденты получат право на вычет в налоговых целях любых пожертвований, осуществленных в 2020 году на борьбу с коронавирусом путем перечисления средств на открытые Минфином счета или на счета медучреждений.

Правительство установит минимальный размер пособия по безработице в размере 2775 леев в месяц, которое на основании действующих процедур будет выплачивать Агентство занятости населения. В числе бенефициаров данного пособия также безработные граждане Молдовы, которые вернулись в республику из других стран.

Посредством программы социальной помощи будут поддержаны семьи с небольшими доходами. Так минимальный размер пособия на ребенка в неблагополучных семьях увеличится с 553 до 975 леев. На период чрезвычайной ситуации в стране гарантированный минимум увеличится со 1107 до 1300 леев. Будет продлен до конца ЧП статус малообеспеченных семей. Кроме того, заявители на социальное пособие, которые не могут предоставить подтверждение о доходах, о сельхозземлях и структуре семьи, будут подавать декларацию под собственную ответственность за предоставление достоверных данных. Расходы госбюджета на социальную защиты граждан в период ЧС составят 264 млн леев, сообщает InfoMarket.

Подготовил Михаил Генчу