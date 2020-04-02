В Молдове медсестре с тремя детьми, которую выгнали из квартиры, боясь заразиться коронавирусом, нашли бесплатное жилье!

Благодаря "Комсомолке" совершенно незнакомые Екатерине люди проявили самое горячее участие.

Только вчера мы написали о том, как в Кишиневе медработника выгоняют со съемной квартиры из-за боязни заразиться коронавирусом. Об этом написала на своей странице в Facebook Светлана Боева: "Вот что произошло 30 марта. Сидит медсестра Катя на посту и плачет. Глаза красные, руки дрожат, состояние близкое к истерике. Отделение, в котором работает Катя, к инфекционному не относится. Подходит доктор и интересуется, что случилось. Оказывается, медсестра Катя с тремя детьми снимает малосемейку с общим коридором. Из соседней квартиры сосед попросил ее съехать в экстренном порядке, так как она медработник и возможно контактирует с коронавирусными, и, тем самым, являет собой потенциальную угрозой для его семьи!"

Мне позвонил знакомый по имени Игорь (свою фамилию он просил из скромности не называть):

- Я прочел статью в вашей газете. У меня есть дом в Новых Аненах, от мамы остался. В нем четыре комнаты. Готов его предоставить Кате на любой срок! За ней только оплата коммуналки!

Мы передали Кате предложение Игоря.

- Мне уже коллега предложил квартиру и тоже бесплатно, но в Кишиневе, - ответила Катя. - В любом случае, огромное человеческое спасибо Игорю и всем, кто проявил участие! Благодаря Игорю и таким, как он, мы победим в войне с коронавирусом!

Мы передали Игорю слова благодарности Кати.

- Все мы люди, - сказал Игорь. - Необходимо помогать друг другу, особенно в такое сложное время!

ЛЕОНИД РЯБКОВ