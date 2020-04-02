ПДС обжаловала в суде решение, согласно которому диаспорa обязана покупать медицинскую страховку

Партия действия и солидарности обжаловала в суде решение, принятое Комиссией по чрезвычайным ситуациям, согласно которому, молдаване из диаспоры должны приобрести страховой полис при возвращении домой. Председатель партии Майя Санду утверждает, что данное решение является неконституционным, передает IPN.

„Мы считаем это решение неконституционным и сегодня направили запрос в Апелляционный суд. Нет никаких законных положений, запрещающих людям возвращаться домой. Они являются гражданами Республики Молдова, и власти не могут использовать такие предлоги, что если у человека нет медицинской страховки, тот он не можете купить билет на самолет. Это не законно, независимо от того, есть ли у человека полис или нет. Мы пошли в суд, чтобы потребовать отмены этого решения”, - заявила Майя Санду в ходе передачи „Secretele Puterii” на телеканале Jurnal TV.

В то же время Майя Санду призывает диаспору, особенно тех, у кого еще есть ресурсы, оставаться в странах, в которых они находятся.

„Для тех, кто может остаться еще на несколько недель, но хотят вернуться, потому что они напуганы, но у них есть зарплата, есть, где остановиться, им лучше оставаться там 2-3 недели. У нас шторм только начинается, у нас только начнется то, что произошло в других странах, и медицинская система у нас намного слабее. Те, кто может остаться там еще 2-3 недели, лучше пусть остаются там это время. Для тех, кто не может, у которых нет денег, им негде жить, то для них нужно организовать эти рейсы”, - добавила Майя Санду.

Бывший премьер-министр призвал власти организовать как можно больше рейсов в странах, в которых живет большое количество молдаван и которые находятся в сложном положении.

„Это драматично, как люди туда попали, и теперь им нужно пройти через те же трудности, чтобы вернуться домой. Я не думаю, что кто-то думал, что мы попадем в такую ситуацию. В серьезных ситуациях власти должны понимать, что есть много людей, у которых нет сбережений, которые живут от зарплаты до зарплаты. Если они потеряли работу, они не могут оставаться там еще три месяца, у них нет этих сбережений. Для них это срочное решение, решение состоит в том, чтобы организовать санкционированные правительством рейсы.

Консульства, посольства делают списки, исходя из приоритетов. Это сложно, когда многие люди хотят приехать, но можно сделать разницу между случаями, когда человек больше не может оставаться 2-3 недели. Это единственный способ, и мы должны организовать эти рейсы во всех странах, где у нас есть большое количество людей”, - отметила председатель ПДС.