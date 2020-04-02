Ион Кику: Без приобретения страхового полиса система здравоохранения вступит в коллапс

Премьер Ион Кику утверждает, что каждый гражданин Республики Молдова обязан по закону иметь страховой полис. Он уточняет, что от приобретения полиса зависит медицинская система, в том числе заработная плата врачей, оборудование и тесты на выявление коронавирса. Заявления сделаны в связи с тем, что Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение, согласно которому молдаване из диаспоры должны будут приобрести страховой полис при возвращении домой, передает IPN.

„Медицинская система в Молдове с 2003 года финансируется почти исключительно за счет страховых полисов, которых платят граждане, а так же трансфертов из государственного бюджета только для тех категорий, которые финансируются государством, речь идет о детях, студентах, лицах с ограниченными возможностями, пенсионерах, для них государство платит. Если человек официально трудоустроен, этот вклад делает работодатель, он делает перевод каждый месяц. Когда человек не работает, согласно закону, до 31 марта он обязан приобрести полис. Может или нет, он должен это сделать”, - заявил Ион Кику в эфире передачи „Политика Натальи Морарь” на телеканале TV8.

Хотя в общественном пространстве было отмечено, что часть молдаван, которые возвращаются домой в эти дни, практически не являются резидентами Республики Молдова, Ион Кику ссылается на солидарность.

„Это принцип солидарности и страхования. Независимо от того, будет ли человек обслуживаться медицинской системой или нет, он должен приобрести страховой полис. Человек может десять лет не обращаться в медицинскую систему, а на 11-й год может сделать операцию, которая будет стоить государству 100 тыс. леев и более. Несмотря на недостатки медицинской системы, необходимые услуги всегда предоставляются, но это не значит, что нам не нужно приобретать полис. Если этого не сделать, врачи Инфекционной больницы им. Тома Чорбэ не будут иметь зарплату, оборудование”,- добавил премьер-министр.

Ион Кику говорит, что никто не будет освобожден от приобретения страхового полиса, кроме тех, кто застрахован государством.

„Мы все равны перед государством, и мы должны до 31 марта иметь страховой полис, в противном случае медицинская система вступит в коллапс. Мы должны оплатить полис, иначе у врачей не будет зарплаты, не будет тестов на коронавирус, ничего не будет. В Молдове есть люди, которые имеют гораздо большие проблемы, чем те, кто был и работал за границей. Мы обязаны покупать страховой полис. Есть соответствующий закон, и мы должны его соблюдать”, - отметил премьер.