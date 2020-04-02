МВД разработало интерактивную карту для мониторинга лиц с подозрением на COVID-19

Министерство внутренних дел разработало интерактивную карту для мониторинга лиц с подозрением на COVID-19. Карта состоит из системы с базой данных, которая позволяет полиции и врачам знать, сколько людей въехало в страну, сколько из них заполнили эпидемиологические анкеты, как быстро человек добрался до места самоизоляции, указанного в анкете, и что с ним происходит, пока он находится в самоизоляции, рассказал министр внутренних дел Павел Войку на брифинге для прессы, сообщает IPN.

Министр уточнил, что с помощью этой системы можно выявлять тех, кто не находится в месте, указанном в эпидемиологической анкете, в течение предписанного властями 14-дневного карантина. Программой могут пользоваться и медицинские работники.

Руководитель Центра анализа информации в рамках Генерального инспектората полиции Ион Ботнарь отметил, что интерактивная карта позволяет определять вплоть до конкретной улицы места концентрации лиц с подозрением на COVID-19. База данных содержит информацию из эпидемиологических анкет, позволяет проверять и обобщать их на национальном уровне, в том числе выявлять наиболее пострадавшие регионы.

„С помощью этой карты мы имеем возможность отслеживать общее количество лиц с подозрением на COVID-19 по адресам, указанным каждым из них в анкете. Кроме того, система позволяет узнать причину нахождения человека на учёте и страну, из которой он прибыл”, - сообщил Ботнарь.

В настоящее время свыше 20 тысяч человек с подозрением на COVID-19 находятся в режиме 14-дневной изоляции.