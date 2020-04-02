Головатюк: преимущество Молдовы в том, что она бедная страна

Более 56 % доля сектора услуг, но все равно базой является производственный сектор, и в этом наша сила.

Об этом заявил в телеэфире депутат парламента Владимир Головатюк.

– Лидеры финансовых центров мировой экономики, МВФ, Европейского центрального банка, Мирового банка говорят, что мир стоит на пороге экономического кризиса, который будет более значительным, чем великая депрессия и ожидается спад 30 % мировой экономики. Я хочу проинформировать, что расчеты, которые проводятся, не столь катастрофичны.

В одной из публикаций автор заявил, что несомненный плюс Молдовы – это ее неразвитость. Посмотрите, что произошло в США. Буквально за один день падение котировок на фондовых рынках, индексы полетели. Они строят все свои экономические программы, исходя из индексов, а не реальной жизни. У нас не работают в такой степени рынки капитала, экономика более реальная.

Это экономика вещей. Более 56 % доля сектора услуг, но все равно базой является производственный сектор, и в этом наша сила, - отметил Головатюк, которого цитирует enews.md.

Подготовил Михаил Генчу