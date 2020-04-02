Интимная жизнь средневековья

Мы публикуем перевод увлекательной статьи канадского блогера, писателя и преподавателя Дэвида Мортона о различных аспектах сексуальности в эпоху европейского Средневековья…

Ёмкое слово «блуд»

Если бы не было христианской Церкви средневековья, Зигмунд Фрейд, пожалуй, остался бы без работы: многие основные представления о сексе и морали мы переняли из тех тёмных времён, когда подавляющее большинство видов секса характеризовалось коротким, но ёмким словом «блуд».

Прелюбодеяние и блуд порой карались смертной казнью, отлучением от церкви и прочими анафемами. При этом Церковь нередко потворствовала проституции, понимая, что это зло, но в условиях жизни людей в такой жёсткой моральной системе — необходимое зло…

При этом, как это обычно и бывает, наиболее любопытными к интимной стороне жизни оказывались сами судьи и каратели — священники, монахи и богословы. Хотя в начале средних веков церковнослужители получили право жениться и заводить детей, тем из них, кто жил в монастырях, от этого легче не стало.

Подзуживаемые любопытством и имеющие возможность наблюдать за светской жизнью со стороны, богословы оставили массу описаний и свидетельств, благодаря которым мы имеем неплохое представление о том, каким секс был в средневековье.

Куртуазная любовь: можешь посмотреть, но не смей трогать

Церковь запрещала открыто демонстрировать сексуальную заинтересованность, но допускала, что любовь и восхищение могут иметь с сексом что-то общее.

Куртуазную любовь принято понимать как взаимоотношения между рыцарем и прекрасной дамой, причём рыцарю очень желательно быть отважным, а объекту его поклонения — недоступным и/или невинным.

Допускалось быть замужем за кем-то другим и блюсти верность, главное — ни в коем случае не показывать ответных чувств к своему рыцарю.

Эта идея позволяла сублимировать эротические побуждения, превращая суровых воинов в трепетных юношей, в передышках между славными походами пишущими стихи и песни о любви к своей Прекрасной Даме. А сражаясь, непременно следовало посвящать Даме подвиги и завоевания. Ни о каком сексе речи не шло, но… кто же о нём не думал?

Супружеская измена: держите свои штаны застёгнутыми на все пуговицы, сэр

Для тех, кто серьёзно относился к велениям христианской морали, секса вообще не существовало. Половые контакты были допустимы исключительно в браке. Добрачные же или внебрачные связи карались очень жестоко, вплоть до смертной казни, причём в качестве суда и палача также часто выступала Церковь.

Но дело было не только в христианских законах. Супружеская верность являлась единственным надёжным способом для мужчин дворянского происхождения быть уверенными в том, что их дети — действительно их.

Известен случай, когда французский король Филипп, уличив собственных дочерей в связях с некоторыми из его вассалов, отправил двоих из них в монастырь, а третью убил. Что же касается провинившихся придворных, они были казнены жестокой публичной казнью.

В деревнях ситуация не стояла так остро: сексуальная распущенность присутствовала повсюду. Церковь боролась с этим, пытаясь заставлять грешников вступать в законные браки, и в случае, если люди так и поступали, даровала прощение.

Сексуальные позиции: никакого разнообразия

Церковь диктовала также как именно люди должны заниматься сексом. Все позы кроме «миссионерской» считались грехом и были запрещены.

Под строжайший запрет попадали также оральный и анальный секс и мастурбация — эти виды контактов не приводили к рождению детей, что было, по убеждению пуристов, единственным поводом для занятий любовью. Нарушители карались сурово: три года покаяния и служения церкви за секс в любой из «девиантных» позиций.

Однако некоторые теологи того времени предлагали оценивать половые контакты более мягко, например, расположить допустимые позы в таком порядке (по мере возрастания греховности): 1) миссионерская, 2) на боку, 3) сидя, 4) стоя, 5) сзади.

Богоугодной признавалась только первая позиция, остальные предлагалось считать «морально сомнительными», но не грешными. По всей видимости, причина такой мягкости заключалась в том, что представители знати, нередко страдающие ожирением, были не в состоянии заниматься сексом в самой безгрешной позиции, и Церковь не могла не пойти страдальцам навстречу.

Гомосексуализм: Только смертная казнь

Позиция Церкви в отношении гомосексуализма была твёрдой: ни под каким предлогом! Содомия характеризовалась как «противоестественное» и «богопротивное» занятие и каралась только одним способом: смертной казнью.

В определении гомосексуализма Пётр Дамиан в своём труде «Гоморра» перечислял следующие способы заниматься сексом: одиночная мастурбация, взаимная мастурбация, совокупление между бёдрами и анальный секс (последнее, кстати, считалось настолько неприемлемым, что многие авторы старались даже не упоминать его в своих книгах).

Святой Фома Аквинский расширил список так, что в него попадали любые формы и виды секса за исключением вагинального. Он также причислял к содомии лесбиянство.

В 12-13-м веках содомитов было принято жечь на кострах, вешать, морить голодом до смерти и пытать, разумеется, чтобы «изгнать демона» и «искупить грех». Однако существуют свидетельства того, что некоторые представители высшего общества всё же практиковали гомосексуализм.

Например, об английском короле Ричарде I, прозванном «Львиное сердце» за исключительную храбрость и воинское мастерство, поговаривали, что на момент встречи со своей будущей женой он состоял в сексуальной связи со своим братом.

Также король был уличён в том, что во время визитов во Францию «ел с одной тарелки» с французским королём Филиппом II, а ночью «спал в одной постели и имел с ним страстную любовь».

Обвинения в гомосексуализме фигурировали и в одном из самых громких процессов Средневековой Европы. Речь идет, разумеется, о знаменитом суде над тамплиерами. Могущественный орден был уничтожен французским королем Филиппом IV Красивым в всего за несколько лет 1307-1314.

К процессу подключился и Папский престол. Среди прочего, храмовников обвинили и в мужеложестве, которое якобы имело место во время их тайных обрядов. Обряды тамплиеров действительно были тайными, и что там происходило, мы не знаем и, скорее всего, не узнаем никогда.

Исключать того, что среди тамплиеров, вопреки многочисленным обетам, были и гомосексуалистами нельзя. Хотя бы потому, что законы, как известно, существуют для того, чтобы их нарушать. И сильные мира сего нередко игнорируют собственные указы, не говоря уже об их близких родственниках.

Достаточно сказать, что Эдуард II, сын того самого Эдуарда I, который запретил в Англии гомосексуализм, мужеложеством не брезговал, что было известно отнюдь не только его приближенным.

Мода: Это гульфик или ты просто очень рад меня видеть?

Одним из самых популярных мужских модных аксессуаров в Средние века был гульфик — лоскут или мешочек, который крепился к передней части брюк, чтобы подчеркнуть мужественность, сделав акцент на половые органы.

Гульфик обычно был набит опилками или тканью и застёгивался на пуговицы или завязывался тесьмой. В результате область промежности мужчины выглядела весьма внушительно.

Моднейшей обувью считались сапоги с длинными и острыми носами, которые также должны были намекать на кое-что не менее длинное в штанах их владельца.

Эти предметы одежды нередко можно видеть в картинах голландских художников того времени. Существует портрет Генриха VIII, одного из главных модников своей эпохи, изображённого одетым и в гульфик, и в сапоги.

Разумеется, Церковь не признавала эту «дьявольскую моду» и всячески пыталась препятствовать её распространению. Однако на короля страны и его ближайших придворных её власть не распространялась.

Фаллоимитаторы: размер, соответствующий греховности желания

Есть некоторые свидетельства, что искусственные пенисы активно использовались в Средние века. В частности, записи в «покаянных книгах» — сводах наказаний за разнообразные грехи. Эти записи были примерно такими:

«Вы сделали что то, что некоторые женщины делают с предметами, имеющими форму фаллоса, размер которых соответствует греховности их желаний? Если да, вы должны каяться на все святые праздники в течение пяти лет!»

Фаллоимитаторы не имели никакого официального названия до эпохи Возрождения, поэтому их обозначали названиями предметов, имеющих удлинённую форму. В частности, слово «дилдо» происходит из названия продолговатой буханки хлеба с укропом: «dilldough».

Девственность и целомудрие: просто покайтесь

Средневековье высоко ценило девственность, проводя параллель между целомудрием простой женщины и Девы Марии. В идеале девушке следовало беречь свою невинность как главное богатство, но на практике это редко кому удавалось: мораль была невысока, а мужчины — грубы и настойчивы (особенно, в низшем сословии).

Понимая, как трудно женщине оставаться целомудренной в таком обществе, Церковь сделала возможным покаяние и отпуск грехов не только для недевственных девушек, но даже и для родивших детей.

Тициан (Тициано Вечелио) - Кающаяся Мария Магдалина

Женщинам, выбравшим такой путь «очищения» следовало раскаяться в грехах, а затем искупить их, примкнув в культу Богородицы-то есть, посвятив остаток своих дней жизни и служению монастырю.

Кстати, многие считают, что в те времена девушки носили так называемые «пояса верности», но на самом деле эти жуткие устройства изобрели (и пытались применять) только в 19-м веке.

Проституция: процветание

Проституция процветала в Средневековье. В крупных городах проститутки предлагали свои услуги анонимно, не раскрывая настоящих имён, и это считалось честной и вполне приемлемой профессией. Можно сказать, что в то время Церковь молчаливо одобряла проституцию, по крайней мере, ничем не пыталась ей препятствовать.

Как ни странно, товарно-денежные отношения в сексуальных связях расценивались как способ предотвращения супружеской измены (!) и гомосексуализма, то есть как то, без чего невозможно обойтись.

Святой Фома Аквинский писал: «Если мы запретим женщинам торговать своим телом, похоть выплеснется в наши города и разрушит общество».

Наиболее привилегированные проститутки работали в публичных домах, менее — предлагали свои услуги на городских улицах, а в деревнях нередко было по одной проститутке на всё селение, и её имя было хорошо известно жителям. Однако там к проституткам относились с презрением, их можно было избить, изуродовать или вовсе бросить в тюрьму, обвинив в бродяжничестве и разврате.

Контрацепция: делайте что хотите

Церковь никогда не одобряла контрацепцию, так как она препятствует рождению детей, но большая часть усилий церковников была направлена на борьбу с «неестественным» сексом и гомосексуализмом, поэтому в вопросе предохранения люди были предоставлены сами себе. Контрацепция рассматривалась скорее как незначительный моральный проступок, чем серьёзное прегрешение.

Кроме наиболее распространённого способа предохранения путём прерывания полового акта, люди также пользовались презервативами из кишечников или мочевых и желчных пузырей животных. Такие презервативы использовались по много раз.

По всей видимости, их функция состояла не столько в защите от нежелательной беременности, сколько в профилактике венерических заболеваний, в частности, широко распространённого в Европе сифилиса.

Также женщины готовили отвары и настои из трав, которые затем помещались во влагалище и с разной степенью эффективности играли роль спермицидов.

Сексуальные дисфункции

Если мужчина по неизвестной причине не мог заниматься сексом, Церковь отправляла к нему «частных детективов» — умудрённых опытом деревенских женщин, которые осматривали его «хозяйство» и оценивали общее состояние здоровья, пытаясь выявить причину полового бессилия.

Если пенис был деформирован или имелись другие заметные невооружённым глазом патологии, Церковь давала разрешение на развод в силу неспособности мужа к продолжению рода.

Многие средневековые европейские врачи были поклонниками исламской медицины. Мусульманские врачи и фармацевты первыми обратили внимание на такую проблему, как эректильная дисфункция, и разработали лекарства, терапию и даже специальную диету для таких пациентов.