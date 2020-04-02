Жители Молдовы нашли «внешнего врага» - гастарбайтеров

Корреспондент «Комсомолки» размышлял о том, почему наше общество так нетерпимо относится к возвращенцам.

Мой сосед, которого не видел примерно год, вернулся из Англии с заработков. Обычно приезжал в отпуск к лету, но сейчас ситуация не та. Вчера встретился его с дочкой, гулял... Коллега рассказал, что вернулась из Италии соседка, тоже разгуливала дней пять, пока не сообщила в общедомовом чате, что находится на карантине...

Худая, бедная, но такая привычная нам всем жизнь была разрушена в одно мгновение и мы по привычке стали искать виновного в наших бедах, «внешнего врага». И быстренько нашли — соседа-гастарбайтера. Именно он виноват в том, что в стране количество зараженных, а то и смертей, увеличивается день ото дня, именно из-за него вся страна сидит на карантине. Они, мол, там зарабатывали себе на шикарную жизнь и безбедную старость, в то время, как мы, патриоты Родины, жили в этой бедной и несчастной стране, исправно платили все налоги! А эти вернулись и даже полисы медицинские не хотят покупать, ишь ты!...

Вы полазьте по просторам соцсетей, да почитайте все эти отклики и мнения! «Изолируйте вновь прибывших! Хочу вернуться к нормальной жизни!», «Казармы , госпитале, гостиницы... Почему мы должны с вами страдать, честные налогоплательщики и патриоты нашей с вами и их страны?», «Приехали на курорт... Почему мы должны страдать?!», «220 лежат во Франции в аэропорту ждут рейса домой. Рядом друг с другом. Франция зараженная. Выпьют парацетамол и полетят.Температуры нет. А дома гуляй рванина. А мы будем сидеть без работы и денег. 6 больниц в Кишиневе. Молдэкспо... Что следующее? И нас заражают. Сколько мы будем это терпеть?!», «Самолёты будут прилетать и карантин будут продлевать?! Это же ужас!», «Наша жизнь трещит по швам с этим карантином»... И это я еще самые мягкие отклики собрал, без мата.

Можно понять обе стороны. Во-первых, наши сограждане не от хорошей жизни подались за рубеж. Они кормят родных, которые здесь остались, поддерживают своими деньгами молдавскую экономику. Во-вторых, да, некоторые из них расписавшись в соблюдении карантина и самоизоляции, тут же нарушают режим, устраивая шумные и многолюдные застолья по случаю своего возвращения. Некоторые, но ведь не все! Ребята, ведь и те, кто работает за границей, и те, кто трудится дома — все наши сограждане, людей можно делить только по одному признаку — сознательность и ответственность за себя и окружающих. И все.

А ведь впереди Пасха, главный праздник для нашей глубоко православной и чтящей традиции страны. Страшно подумать, что нас ожидает... Если что, не дай Бог, конечно, то придется искать нового врага...

ЛЕОНИД РЯБКОВ