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Власти Приднестровья не намерены пропускать через свою территорию медиков, работающих в Молдове
02.04.2020

Медиков, которые проживающих в левобережье Днестра, но работают на правом берегу поставили перед выбором: либо продолжить работать на территории РМ, и проживать в Молдове на время чрезвычайного положения, либо перейти на работу в систему здравоохранения Приднестровья. Как передает «ИНФОТАГ», об этом заявил пресс-секретарь президента непризнанной ПМР Денис Подгорный.

По его словам, «в условиях объявленной ВОЗ пандемии, массового распространения нового вируса COVID-19 и введения в связи с этим на территории ПМР чрезвычайного положения, Приднестровье не может предоставить возможность свободного пересечения границы и вояжирования из страны в страну».

По его словам, это обусловлено «массовостью распространения вируса на территории соседнего государства, спровоцированной тем, что в Молдове не были своевременно приняты ограничительные меры, в результате чего количество зараженных коронавирусом работников медучреждений сопредельного государства ежедневно растет».

«В такой ситуации допустить системное контактирование медперсонала молдавских учреждений – потенциальных носителей инфекции – с приднестровскими гражданами мы не можем. В данной ситуации вам необходимо сделать выбор: либо вы продолжаете работать на территории Молдовы и временно проживаете там (политические представители соседнего государства, активно спекулирующие на данной теме, могут предоставить вам жилье), либо вы – исключительно в добровольном порядке – трудоустраиваетесь в рамках системы здравоохранения ПМР, живете и работаете в ПМР, оплату за ваш труд гарантируем», - заверил чиновник, подчеркнув, что «рисковать жизнью и здоровьем приднестровцев ни мы, ни вы не имеем права».


 
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