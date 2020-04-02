Истерика по поводу карантина: в Молдове кричат о том, что умрут с голода как раз те, кому до голода очень далеко

А бедные люди терпят, соблюдают карантин, чтобы уберечь себя, своих близких, всю страну от гибели.

31 марта владельцы магазинов и торговых точек в некоторых городах Молдовы решили, что 1 апреля выйдут на работу. Мол, постановление о закрытии магазинов предусматривало срок до 1 апреля, а раз не продлили, значит, выходим на работу.

То, что эта неделя объявлена нерабочей для того, чтобы люди могли самоизолироваться, тоже никого не смутило. Главный аргумент: мы скоро умрем с голода, если не начнем работать.

На самом деле трудно и страшно представить, на что сейчас живут воспитатели, учителя, работники сфер, где самые низкие зарплаты и у которых нет возможности удаленной работы. Хочется верить в то, что какой-то выход найден: кому-то помогают дети, кому-то – родители и другие родственники, кто-то держится на малых, но сбережениях.

Но интересно то, что больше всех боятся умереть с голода в условиях самоизоляции как раз те, кому до голода очень далеко. Воспитатели и учителя терпеливо, послушно ждут улучшения ситуации, рассчитывают свой скромный бюджет, чтобы хватило. А владельцы магазинов, другие бизнесмены и представители других профессий, у которых с деньгами всегда все было в порядке, истерят.

Можно понять тех владельцев бизнеса, на шее которых есть работники, которым нужно выплачивать зарплату тогда, когда доходов – ноль. У них сейчас на самом деле очень непростые времена. Бесспорно, совсем непросто, вернее, очень тяжело всем, у кого сейчас нет доходов, зато есть большие семьи. Им не позавидуешь. Но кричат, по наблюдением в соцсетях, именно те, у кого все не так критично.

Но люди, что же делать? Вы говорите, что «пофиг на коронавирус, мы с голоду так умрем», Как «пофиг»? А что вы будете делать, когда у нас будут тысячи больных и вас просто негде и некому будет лечить? Ваши заработанные деньги не помогут, в этот раз точно. Вы готовы лежать где-то на «Молдэкспо» рядом с десятками сотен больных, и готовы к тому, что можете умереть? Может, вам важнее заработать на хлеб, что сохранить здоровье родителей и других близких?

Вы просите помощь государства. По мере возможности, меры поддержки предпринимаются. Разумеется, их недостаточно – страна у нас бедная и социально уязвимая. В этом, кстати, есть вина и ваша, и государства. В нашей стране не было возможности для ведения бизнеса «по-белому», в итоге бурно развилась теневая экономика, доля которой, по официальной статистике составляет 24% от ВВП, а на самом деле – не менее 45%. В условиях зарплат в конвертах о каких компенсациях и помощи государства может идти речь? В общем, все это очень сложно и запутано и как раз сейчас это решить никак нельзя.

Все, что можно сейчас, это принять ситуацию и включить инстинкт самосохранения. Ешьте кашу, это дешево и полезно. Пироги печь дешевле, чем покупать пирожные "макарон". Экономьте электроэнергию. Это не беда! Беда это 28 тысяч заболевших в Молдове, которые нам прогнозирует ВОЗ. Беда это смерти, к которым приведет пандемия.

Остановить это можно одним-единственным способом – самоизоляцией, карантином. Если в развитых странах людям не хватает ИВЛ и они умирают тысячами, что будет с нами?! Подумайте об этом прежде чем кричать, что вы умрете с голода. Просто гляньте на карточку или в баночку, у вас там еще приличная стопка денег. И успокойтесь. На время. Может, благодаря нам, разумным, все закончится до того, как мы начнем недоедать.

ЛИДИЯ ТКАЧ