Новые данные по коронавирусу на утро 2 апреля

Пациенты детской инфекционной больницы причислены к состоянию средней тяжести. Министр здравоохранения представила информацию последнего часа о состоянии больных коронавирусом.

На сегодняшний день в Молдове подтверждено 423 случая заражения COVID-19, из них 65 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

В столичной инфекционной больнице им. Тома Чорбэ — 39 пациентов числятся в тяжелом состоянии, 57 находятся в состоянии средней тяжести.

В детской инфекционной больнице — 33 пациента в состоянии средней тяжести.

В Республиканской клинической больнице — 12 пациентов в тяжелом состоянии, в состоянии средней тяжести — 3 пациента.

В Больнице Минздрава — в состоянии средней тяжести 34 пациента.

В больнице в Бельцах — 14 пациентов в состоянии средней тяжести, в Каушанах 9 пациентов в состоянии средней тяжести.

В Муниципальной клинической больницы Св. Архангела Михаила — 8 пациентов в тяжелом состоянии, 21 пациент в состоянии средней тяжести.

В институте неотложной скорой помощи госпитализированы 6 пациентов в тяжелом состоянии.

Напомним, что в Молдове объявлен «красный код» эпидемиологической опасности, во время которого гражданам рекомендуется не покидать дом без крайней необходимости.

В случае, если проходится выйти в город или населенный пункт, необходимо принять все меры личной безопасности – носить перчатки, маску и дезинфицировать руки.

Автор: Михаил Генчу