Вступил в силу запрет на ловлю рыбы в Молдове

Власти обеспечат соблюдение законодательных мер. Соответствующее постановление было принято и подписано Агентством по защите окружающей среды.

Патрульные Пограничной службы будут проводить специальные рейды для проверки ситуации в природных заповедниках и вдоль водоемов, находящихся в непосредственной близости от государственной границы Молдовы.

Все рейды будут проводиться в соответствующей защитной экипировке, в связи с угрозой распространения вируса нового типа COVID-19.

- В период запрета не разрешается заниматься рыболовством или находиться в непосредственной близости от водоемов с рыболовными снастями. В случае обнаружения таких нарушений, сотрудники Пограничной службы будут действовать в соответствии с существующим законодательством, - передает пресс-служба Пограничной полиции.

На период чрезвычайного положения с 17 марта по 15 мая была приостановлена выдача разрешений на въезд в приграничную зону.

- Все посторонние лица, находящиеся в запретной приграничной зоне, будут идентифицированы, изолированы, если это потребуется, или призваны к ответу, в случае каких-либо нарушений, - говорится в пресс-релизе ведомства.

Автор: Михаил Генчу