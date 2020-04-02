Некоторые молдаване принимают жаропонижающее перед тем, как пересечь границу

Перед тем, как сесть на борт самолёта или пересечь сухопутную границу Республики Молдова, некоторые молдавские граждане принимают жаропонижающие средства, чтобы скрыть повышенную температуру. „Этими действиями они напрямую вредят окружающим, а затем могут причинить ущерб и медицинской системе, потому что такие ситуации происходят часто”, - заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну в четверг, после заседания Национального координационного центра, передаёт IPN.

Директор Национального агентства общественного здравоохранения Николае Фуртунэ также выразил сожаление в связи с тем, что некоторые лица, которые контактировали с людьми, заражёнными COVID-19, скрывают этот факт, в результате чего они заражают врачей и прочих окружающих. „Эта информация нужна нам для принятия оперативных мер, чтобы как можно раньше изолировать людей, и чтобы система здравоохранения не „захлебнулась””. Фуртунэ призвал граждан быть искренними и оказывать содействие прекращению распространения нового типа коронавируса.

В стране было подтверждено 423 случая COVID-19. 65 пациентов находятся в тяжёлом состоянии. К настоящему времени скончались пять человек.

Наибольшее количество заразившихся было выявлено в муниципии Кишинёв – 170 человек. В районе Штефан-Водэ зафиксировано 50 случаев, а в районе Сорока – 41.