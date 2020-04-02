Молдову спасет комендантский час или погубят безбашенные ублюдки

В стране карантин - рассаживайтесь по диванам, пока вас по коечкам не разложили.

Я на карантине. А вы?

Я работаю из дома, по мере поступления работы. Радуюсь любой работе – сейчас это действительно радость. В парки не хожу гулять. В магазин раз в три дня, причем в ближайший, не замахиваясь на поездку на машине в гипермаркет.

А почему вы дома не сидите? Куда сегодня всех понесло?

В Кишиневе сейчас две несовместимые вещи – карантин и пробки на дорогах. И народ оживился, видимо узнали, что вчера 423 случая COVID-19 в республике, и пошли праздновать. А сегодня будет еще больше случаев коронавируса.

Всех попросили переждать волну вируса в своих четырех стенах, а народ - гулять.

Народ решил, что их познаний в вирусологии и организации операций по ликвидации очага эпидемии вполне достаточно, чтобы ездить по своим делам. Или на шашлыки большой дружной компанией. Или собрать друзей и родственников на день рождения.

В Италии карантин объявили раньше, чем в Молдове, но количество зараженных в день только со среды (1 апреля) начало снижаться. И то незначительно. Местные эксперты радуются, что скачков вверх нет. Пока итальянцев не начали разгонять полицейские, они не рассовались по своим квартирам. И только спустя три недели динамика распространения начала показывать маленькое снижение.

Молдова тоже себе на уме и слушаться правил не в ее традиции. Главное, что маски все надели, а то, что сели в машину и помчались по делам, возможно разнося заразу, не учитывают.

Попросили вежливо – останьтесь дома, надо переждать. У всех будут сложности с деньгами, с зарплатами, с бизнесом, с кредитами. У всех это будут личные проблемы и за вас никто не решит. Но сейчас важнее не заболеть и не занять койко-место в больнице. Занимать другое место ниже уровня земли в Кишиневе, тем более не желательно.

Вопиющее легкомыслие и безответственность сейчас игнорировать карантин. Нас, конечно, спасет легкая форма заболевания коронавирусом, но где гарантия, что именно у вас будет легкая форма? Поэтому те, кто идет и ездит по городу просто так, совершенно равнодушны к тому, к чему могут привести их действия.

Приехавшие из-за рубежа сейчас не бравируют своею европейской жизнью. За слова «А вот у меня в Италии» можно и получить. Тем не менее, многие считают, что две недели строгого карантина после приезда, это ограничение свободы.

Это означает то, что потенциальные носители вируса спокойно ходят по городу, в магазины, по общественным местам, общаются с родственниками, соседями и знакомыми. Они сидят в пробках в своих машинах, потому что в Молдове сейчас легче жить, чем в Италии или Испании.

В соседнем подъезде живет итальянец с своей молдавской семьей. Я его давно не видела, но в последнее время зачастил мимо окон. На своем автомобиле он каждый день куда-то уезжает, а потом паркуется под моим окном.

Вот куда его несет? Он же вряд ли работает в продовольственном магазине. Точно не работает в «Термоэлектрике» или электросетях. Не дворник и не сотрудник коммунальной службы. Вот так и многие другие граждане, которые создают пробки в Кишиневе не делают ничего жизненно важного, зачем сегодня надо выходить из дома.

В стране карантин - рассаживайтесь по диванам, пока вас по коечкам не разложили.

ИРИНА ИВАНЧЕНКО