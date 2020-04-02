Премьер-министр: Я понял, что решение КЧС об обязательном медицинском страховании было оспорено в суде. На трагедии людей делается политика

«Я понял, что кто-то оспорил в суде решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям о внедрении на практике того, что должно выполняться и без решения КЧС – положений Закона № 1593 об обязательном медицинском страховании. То есть обязанность каждого гражданина застраховать свое здоровье до 31 марта». Об этом пишет премьер-министр Ион Кику в публикации в Facebook, сообщает ТРИБУНА.

Глава правительства отметил, что «на трагедии людей делается политика. Это прискорбно…».

«Я предлагаю этим политикам вспомнить проект «Принять голос», который они с таким мастерством используют для того, чтобы привезти диаспору к голосованию (с расстояний в тысячи километров). Пусть они применят его в эти трудные времена для диаспоры. СЕЙЧАС надо было бы «Принять медицинский полис». Лично я готов в дополнение к мартовской зарплате, пожертвованной на борьбу с коронавирусом, отдать и апрельскую зарплату, чтобы помочь приобрести полис гражданам, находящимся в трудной ситуации, которые возвращаются в страну.

МИДЕИ, которое предоставляет гражданам поддержку и составляет списки для чартерных рейсов, готово по первому запросу представить необходимую информацию для установления лиц из диаспоры, которые нуждаются в помощи посредством инициативы «Принять полис». Прошу «принимающих» специалистов быть солидарными с диаспорой в практической манере. Давайте вместе помогать людям, находящимся в трудном положении, соблюдать закон № 1593. Заплатить за то, что предназначено для врачей», подчеркнул Кику.

Кристина Гурез