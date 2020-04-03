Пока Молдова мается в карантине, богатые и знаменитые продолжают кутить в «закрытых» ресторанах

Самоизоляция нарушила привычный ритм жизни только тех, кто не может себе позволить какого-либо другого времяпрепровождения.

Любой запрет рождает сопротивление и интерес. Кто бы, например, смотрел повтор недавней передачи с местными политиками, которую, почти наверняка, руководство канала решило на всякий случай не выкладывать в интернет?

- Власть нас боится – передача снята из-за ее трусости! – вещал одни из ее участников.

Все так, но есть существенные поправки. Во-первых, до этого передача спокойно и без помех прошла в прямом эфире. Во-вторых, испугалось, как раз, руководство телеканала. В-третьих, когда передача-таки появилась в интернете, она произвела эффект не бомбы, а «пшика». Такое ощущение, что сценарий участниками был написан заранее для придания всей этой истории интриги.

Но мы как-то совсем ушли в сторону – возвращаемся. Несколько дней назад прошла информация о том, что в Кишиневе работают подпольно парикмахеры, массажисты и примкнувшие к ним стилисты, которые разъезжают по домам своих клиенток, либо тихонечко принимают их в салон, где на дверях написано: «Извините, у нас закрыто». Заметим – в карантин.

Или вот – закрытая дискотека для своих в разгар эпидемии. Хозяин обзвонил «своих» и организовал вечеринку с алкоголем, танцами и стриптизом. Их накрыли и оштрафовали, но вы, надеюсь, понимаете, что это не единичный случай?

Увы, это так – развлечения для плебса. Есть категория жителей Молдовы, которым не страшен никакой военизированный патруль, способный «накрыть» их в каком-то запрещенном месте – поскольку они запросто могут оказаться его, патруля, непосредственными начальниками. Это – высокопоставленные чиновники, политики и просто богатые граждане нашей замечательной страны, которым надо где-то вести переговоры, деловые встречи и беседы тет-а-тет.

Надо чаще в подполье встречаться!

Первым проблему поднял, как ни странно, беглый узник Баден-Бадена Григорий Петренко, который написал на своей страничке в Фэйсбуке:

«В Кишинёве появились подпольные бары/рестораны! Даже не знаю, что правильнее в период эпидемии коронавируса, предать гласности эти элитные депутатско-прокурорские забегаловки или лучше подождать?»

Мы копнули глубже и, пообщавшись с осведомленными людьми, выяснили следующее.

1. Причина подпольных встреч - не только «развлекаловка» и скука

Пока большая часть рядовых граждан мается на карантине, деловая и политическая жизнь в Молдове почти не останавливалась. Естественно, этим «важным» людям надо где-то встречаться (не в квартирах-особняках же или в автомобилях – пусть даже люксовых). А встречаются они в проверенных и любимых местах – в ресторанах или сигарных клубах.

Но, конечно, кто-то ходит и просто от скуки: посидеть в любимом месте, а то деньги и время есть, а пойти некуда.

2. Как это делается?

«Важный человек» звонит хозяину заведения – оба друг друга знают сто лет в обед – и просит организовать деловой обед/ужин. Если стороны приходят к согласию, то такая встреча имеет место быть. Особенно популярны заведения с закрытыми кабинками или хотя бы с занавесочками, которые отделяют столик от столика. Сведущие люди рассказали, что в некоторых местах народу даже больше стало собираться под вечерок в карантин, чем до эпидемии.

3. Почему их не накрывают?

Тут причин несколько. Во-первых, в подпольных ресторанах, где собираются богатые молдаване, все проходит без лишнего шума – ни музыки, ни криков, а через плотные шторы никто не поймет, что происходит в помещении с приглушенным светом. Во-вторых, статус посетителей таких мест настолько высок, что любой патруль, залетевший сюда по дурости, может быть в секунды разжалован. В-третьих, скорее всего, все понимают, что такого рода встречи – это то, с чем приходиться мириться, чтобы деловая жизнь в Молдове не заглохла окончательно.

Минутка раздражения!

И все-таки есть два момента, которые меня смущает в этой истории.

Первый. Люди, встречающиеся в дорогих подпольных заведениях общепита, считают себя бессмертными, и потому ни о каких средствах защиты – масках и перчатках – речи не идет. А в Молдове, к слову, действует правило не шести рукопожатий, а двух-трех, не более.

Второй. То есть, я сижу дома, мне с экранов вещают, что только самоизоляция спасет страну, а эти кадры каждый вечер в свое удовольствие в подпольных ресторанах собираются на встречи? Обидно мне до слез. Делайте это хотя бы за городом, а то у нас настолько все друг друга знают, что в соцсетях уже мелькают названия заведений, где проходят встречи.

Ну, а в завершении заметки – посмотрите то самое видео с элитной дискотеки, которую сотрудники МВД накрыли во время карантина.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ