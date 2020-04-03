Супермаркеты Кишинева пережили два бума продаж - "тяжелый"и "овощной", но такого больше не предвидится!

Директор одной из столичных торговых сетей честно рассказал "Комсомолке", как приходится работать в условиях пандемии.

Столичные супермаркеты и магазины, несмотря на сложные условия, продолжают работать в нормальном режиме. Продукты и прочие товары имеются, ажиотажа не наблюдается, люди не затариваются ими впрок...

Мы поговорили с директором одной из популярных в Кишиневе торговых сетей, свое имя он просил не называть, впрочем, как и сеть, которой он руководит, только на таких условиях он честно ответил на наши вопросы.

- На встрече с президентом страны Игорем Додоном мы обсуждали разные вопросы, - признался наш собеседник. - Закончился первый квартал, январь и февраль были обычными, только март - с приключениями. Впереди апрель и май, которые могут стать кризисными. Главу государства интересовал вопрос - хватит ли продуктовых запасов. Хватит, поставки идут в обычном режиме. Стало сложнее заказывать товары, потому что водители тоже боятся коронавируса, машины стали дороже.

Те страны, которые производят крупы и поставляют их нам - Россия и Казахстан - прислали нам в двадцатых числах марта уведомления о том, что они прекращают отгрузку с 1 апреля, заботясь о продовольственной безопасности своих стран. А мы им уже успели предоплату сделать, которую нам вернули.

Что делать? Наладим поставки из других стран, из Китая, например. Сегодня еще можно купить остатки качественных российских круп, муки и гречки. Думаю, в конце апреля - в начале мая вся эта ситуация, связанная с коронавирусом, закончится и все вернется на круги своя. Но сейчас проблема в чем? Импортеры уже выслали нам свои прайсы с несколько поднятыми ценами, особенно на социально значимые товары...

- На сколько подняли?

- От 7 до 22%. Это овсянка, гречка, рис, пшено, в общем, весь круповой ряд. Мы эту ситуацию обрисовали главе государства и поинтересовались, что нам делать? мы же прекрасно все понимаем - чрезвычайное положение, люди - без денег и зарплат... Но мы же ничего не производим, мы на входе получаем, добавляем торговую маржу, которой нужно окупить наши затраты. которые сейчас возросли. мы же тратим много денег на обеззараживание помещений, на безопасность наших сотрудников. Но мы нашу наценку не поднимаем! Это убивает нашу доходность, но мы считаем, и сказали об этом президенту, что этот период надо прожить честно. И ничего добавлять не будем с точки зрения нашей маржи.

- Сколько торговая маржа составляет?

- В среднем - около 15%. Понимая, в какой ситуации сегодня оказалась страна, у нас даже мысли не возникло поднять эту торговую маржу, допустим, до 20%. Мы такой вариант даже не рассматривали. Хотя ты же понимаешь - маски, перчатки, пять-шесть раз убрать этими физрастворами все наши помещения... Маска, например, стоила 70 бануц, а сегодня...

- Защитные стекла вокруг касс устанавливаете?

- Мы это обсуждали. Мы начали уже это делать. Мы стараемся заботиться о здоровье наших кассиров.

- Я слышал, что некоторые из них отказываются выходить на работу, боясь заразиться...

- Есть такие случаи. Но мы стараемся собственным присутствием на работе подавать пример. Медики ми наши сотрудники - на переднем крае!

- Но медикам оклады подняли в два раза, учитывая опасность...

- Угроза коронавируса будет учтена в месячных премиях и специальных зарплатах. Зарплата вырастет примерно на 30-40%.

- Покупатели ведут себя дисциплинированно в нынешних реалиях?

- Установлен контроль за количество людей, которые входят в магазин, на одного человека приходится 20-25 квадратных метра. Это санитарная безопасность. Но 8 из 10 покупателей сразу идут в овощные ряды, поэтому нам надо донести до людей, в том числе, через СМИ, как надо вести себя в магазине, ведь мы сейчас вступаем в самую активную фазу эпидемии. К сожалению, культура поведения у нас, мягко скажем, невысокая. Без очереди лезут, хватают, сразу бегут...

Но хочу сказать, что чем больше мы находимся в сегодняшней ситуации, тем людям становится страшнее и они начинают вести себя более ответственно. Но все, но общая тенденция наблюдается. Модуль поведения сейчас такой - реже ходить в магазин и лучше купить больше, чтобы не заходить потом. Поэтому-то и количество чеков уменьшилось.

Сейчас по воскресеньям магазины - вообще пустые! Два последних воскресенья магазины - пустые. Люди все закупили и сидят по домам, пироги делают. Поэтому очень сильно упали обороты нашей кулинарии. Упали катастрофически, в разы! работает на производстве, например, 12 человек, остались только те, кто работает на хлебе, на салатах осталось двое, на тортах работало шесть человек - осталось двое. Остальные сидят по домам, но оплачиваем им простой.

- Не возникнет ли еще раз покупательский ажиотаж?

- Всего было два бума. Первый бум, мы его называем "тяжелым" - это крупы, макароны - был 10, 11 и 12 марта. В два-три раза выросли продажи тогда. Второй был ровно через неделю 17,18 и 19 марта, мы назвали его "овощным" и "фруктовым". Это случилось, когда дети остались дома. Больше бумов не будет! Более того, всю прошлую неделю наблюдалось падение продаж. Люди закупились и, как оказалось, на руках у них не очень много денег! Остались еще деньги на Пасху и Поминальный день.

ЛЕОНИД РЯБКОВ