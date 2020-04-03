«Мы готовимся к худшему сценарию» - представитель ВОЗ в Молдове

У 80% людей, инфицированных COVID-19, развивается легкая форма заболевания, а 20% нуждаются в госпитализации.

В настоящее время во многих странах люди с легкими формами даже не проходят тестирование. Это рассматривается как обычная респираторная инфекция. Об этом заявил представитель ВОЗ в Республике Молдова Игорь Поканевич в эфире передачи на общественном телеканале, сообщает deschide.md

«Симптомы COVID-19 очень похожи на симптомы гриппа - температура, кашель, боль в горле, слабость, а следующая стадия, если все будет хорошо, это окончание заболевания. Вы будете принимать обычные лекарства от респираторных инфекций, но, есть вероятность того, что у вас появятся более серьезные симптомы, состояние ухудшится и вам будет трудно дышать. Положительным является то, что около 80% тех, кто заразился COVID-19, будут иметь легкие симптомы, но, к сожалению, 20% потребуется госпитализация, а некоторые будут нуждаться в интенсивной терапии», - пояснил Игорь Поканевич.

По словам представителя ВОЗ, в настоящее время нет никакого специального лечения для инфекции COVID -19, однако ученые начали работу над созданием вакцины, так как тип вируса был установлен. Тем не менее, это может занять не менее года.

«Над разработкой вакцины трудятся с невероятной скоростью», - сказал Игорь Поканевич.

На вопрос, могут ли высокие температуры уничтожить этот вирус, представитель ВОЗ сказал, что пока нет научных доказательств того, что поведение вируса изменится в подобных условиях.

В то же время, чиновник также сослался на прогнозы ВОЗ для Республики Молдова. Он отметил, что правительство Республики Молдова работает над наиболее пессимистичным сценарием, когда в нашей стране могут заразиться до 28 тысяч человек. Важным, по его словам, является не цифра, а меры, которые будут приняты властями.

«Чем лучше будут применяться меры, тем меньше будет эта волна. Это может произойти через две или три недели, важно соблюдать эти строгие меры, чтобы уменьшить эту волну. Все зависит от принятых мер. Цифры не важны. Необходимо подготовить врачей, оборудование и это то, что делает правительство Республики Молдова. Мы готовимся к худшему сценарию», - сказал Игорь Поканевич.