«Не ищите виновных, ищите решения». Эпидемия в США глазами нашей читательницы

Письмо о том, как развивается эпидемия в США, нам прислала наша читательница Галина Бугаева, бывшая жительница Кишинева.

- Когда стало известно о коронавирусе COVID-19, казалось, что он где-то там далеко, за океаном в Китае, Италии, до нас ему не добраться. Люди не воспринимали всерьёз эту беду, всё искали причину появления этой болезни.

А 10 января в город Сиэттл, штат Вашингтон из Уханя вернулся первый заболевший американец китайского происхождения. Кстати, когда я была в Сиэттле (оттуда начинался круиз на Аляску), то была удивлена количеству китайцев, белые практически не были видны. В США около 16 миллионов человек -эмигранты из азиатских стран, 4 миллиона из которых американцы китайского происхождения.

В крупных городах - Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Бостон - по несколько чайнатаун, где школы, детские сады на китайском языке, свои парки, кинотеатры, магазины и пр. Так сказать, город в городе. После английского, испанского, китайский — на третьем месте по использованию.

На китайский новый год китайцы летали в Китай, а к ним прилетали многочисленные родственники из Китая. Количество больных вирусом быстро росло, администрация страны отменила все рейсы на Китай, но еще можно было полететь через Европу, Россию. 2 марта был объявлен режим чрезвычайной ситуации в Сиэттле и в штате Вашингтон в целом. И только 15 марта, когда вирус расползся по Америке, были отменены все рейсы на Европу, а 21 марта — закрыты все аэропорты Нью-Йорка и Нью-Джерси. Поздно, вирус уже распространился по стране.

Паника, возникшая в связи с появлением нового вируса, распространилась быстрее, чем сама болезнь. С полок магазинов исчезли маски, респираторы, антисептики, туалетная бумага. Чем дальше, тем становилось страшнее.

В то же время из Италии вернулись студенты, проходившие там практику. Вряд ли они проходили карантин или тестирование, мне не довелось об этом слышать. У администрации США было 4-6 недель для того, чтобы подготовиться к эпидемии нового типа, ведь вспышка заболевания была лишь вопросом времени. Неожиданно страна оказалась не готовой к эпидемии нового типа вируса. Рассуждали о гриппе, пневмонии и др. заболеваниях, сколько было смертей и пр., не рассматривая всерьёз COVID-19. Но, как сказал Генри Форд: «Не ищите виновных, ищите решения».

В больницах не хватало масок, перчаток, тестов на коронавирус, о чём часто писали на Facebook. Если в Южной Корее 66 тысяч человек прошли тестирование в течение недели после первого случая заболевания, а в день проходило до 10 тысяч человек, то в штате Калифорния, где уже был объявлен режим чрезвычайного положения, на 7 марта было протестировано только 516 человек. До 1 марта в США тестировали только тех, кто был болен или приехал из одной из стран, где был коронавирус. А человек, ожидающий результата теста, ехал домой, на работу, по магазинам... Представьте, сколько людей он мог заразить.

Президент США Дональд Трамп созывал одну пресс-конференцию за другой, обещая устранить дефицит продуктов и предметов санитарии. Но собственным глазам мы верили больше, чем президенту и его команде. Был установлен штраф в размере $500 за повышение цен более чем на 10%, что быстро остановило «предпринимателей», желающих заработать на нехватке товаров первой необходимости.

Еще в первых числах марта были закрыты все учебные заведения (дети учатся дистационно ), театры, кинотеатры, развлекательные и спортивные центры, банки, библиотеки, ботанические сады, промтоварные магазины, отменены приемы пациентов многими врачами. Закрыты для посещения больницы, социальные дома, где живут пожилые люди. Отменены все массовые мероприятия. Рестораны, бары, кафетерии работают только на доставку еды, которую можно заказать по телефону или онлайн.

Покупательский спрос сейчас настолько упал, что супермаркеты работают по укороченному расписанию. Выделены специальные часы (до 9 утра ) для обслуживания пожилых людей, а также медицинских работников. В некоторые популярные супермаркеты типа Costco пускают ограниченное число покупателей, на полу обозначена зеленая линия, где должен стоять покупатель — в 2 метрах за предыдущим. В дверях магазинов стоит полицейский, следящий за соблюдением дистанции. До открытия магазинов рано утром проводится дезинфекция каждого их них.

За период карантина была в магазине только один раз - в маске, перчатках и очках. Покупала только то, что упаковано, а цитрусовые выбирала в перчатках. Расплачивалась карточкой, не наличными, которые прошли через сотни рук. Приехав домой, помыла руки, сняла одежду, отправила её в стиральную машину, снова помыла руки, протёрла карточку и все упаковки - сыр, творог, молоко, рыбу, чернику, малину, после чего убрала в холодильник и морозильник всё купленное.Сделала так, как учат по телевидению. Ведь всё устойчиво к вирусу: медные изделия, алюминий и перчатки до 8 часов, пластик - до 5 дней, а в основном всё упаковано в нем. Дерево сохраняет вирус 4 дня. Об этом надо не забывать и, если нет салфеток использовать антисептик, протирать спиртовым раствором или мыть упаковки мылом. Как говорится: «Береженого Бог бережёт».

Давно введен карантин «Stay Home» для всех — надо оставаться дома, а выходить только в крайнем случае за продуктами, к врачу, в аптеку. Машины припаркованы у домов, впечатление, что мало, кто работает или работает из дома. Предложено всем, кто может, работать из дома, на удалённую работу перешли и известные тележурналистыDr.Phil, Kelly and Ryan, Hoda and Jenna, сменив привычные нам студии на свои комнаты и кухни. И это очень интересно, необычно, даже забавно.

Казалось бы, почти месяц мы живём в режиме, заданном коронавирусом, который смешал карты по всей стране, и Америка оказалась вдруг маленькой и тесной деревушкой, местечком, несмотря на все призывы вирусологов и политиков. США полыхают от этой напасти, занимая первое место в мире, опередив Китай и Италию.

В штате, где я живу, почти ежедневно по ТВ выступают губернатор и директор департамента здравоохранения, говоря о соблюдении санитарных норм в этот сложный период. Акцентируют внимание на том, что маску можно использовать только 20-30 минут, а раньше речь шла о 2-3 часах, эти же часы называют и российские сайты. Была теория, что маску должен носить больной человек, но зачем больному маска? Этот человек должен быть в больнице или дома на самоизоляции и не выходить в течение 14 дней, не заражая окружающих.

Говорят о том, что больной вирусом COVID-19 может являться переносчиком болезни, не подозревая об этом. Вирусологи предполагают, что 80% населения перенесут этот вирус без госпитализации, 50% знать не будут, что у них что-то есть, у 30% будут минимальные простудные симптомы, 15% потребуется госпитализация, 5% - реанимация. Пожилым людям не разрешено общаться с детьми, внуками, которые могут быть переносчиками вируса, не зная об этом, общение только по телефону и скайпу. Если дети приносят продукты, то их оставляют у двери, не заходя в квартиру. Меня не забывают и соседи, предлагая свою помощь.

Трамп высказывает мнение, что до 240 000 американцев могут уйти из жизни, и это его оптимистические предположения. Администрация ожидает, что ситуация с распространение коронавируса в США достигнет «нижней точки» только к 1 июня. Особенно сложное положение в Нью-Йорке, где каждые 9,5 минут один человек становится жертвой коронавируса.

В гавани Нью-Йорка пришвартован военный корабль-госпиталь в помощь медикам города в борьбе с пандемией, судно имеет тысячу больничных коек, 12 оборудованных операционных, медицинские лаборатории, площадку для вертолётов для транспортировки больных. В центральном парке разбит палаточный город-госпиталь со всем необходимым для принятия больных, пик болезни впереди, и в госпиталях может не хватить места всем нуждающимся. Военный корабль находится и в Сан-Диего, Калифорния, где тоже очень сложная обстановка.

Эпидемия вынудила администрацию Трампа прибегнуть к «Закону о производстве в военное время», чтобы заставить частных производителей перестроить своё производство и выпускать нужную продукцию в нужном объеме. Дано указание выпустить не менее 60 тысяч тестовых систем, 500 млн. персональных защитных масок. Объединение «Форд» изготовит 500 000 аппаратов для искусственной вентиляции лёгких, клиника в Кливленде, Огайо разработала тест на COVID-19, который дает результат в течение нескольких часов, а не дней. Разработки продолжаются.

Основатель Amazon Джефф Безос создает 100 000 новых рабочих мест. Строительная компания в штате Огайо отдала свои промышленные маски медикам госпиталей. Корпорация Carnival переоборудовала часть своих круизных кораблей в плавучие госпитали, а ликёро-водочный завод в Пенсильвании перешёл на производство дезинфицирующих средств для рук. Губернатор штата Нью-Йорк на 90 дней освободил жителей штата от платежей по ипотеке. Всем жителям страны, чей годовой доход меньше 75 тысяч долларов, правительство выплатит по $1200, а детям — $500. Увеличилось и пособие по безработице на $600, которое будет действовать 13 недель.

Делается много, но многое зависит и от нас. Самодисциплина и выполнение всех указаний, даваемых администрацией страны и медиков.

Пусть эта беда обойдёт ваш дом стороной!

Галина БУГАЕВА