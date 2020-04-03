Чебан отчитался о работе за закрытыми дверями и рассказал, сделал ли он тест на коронавирус

В среду на территории выставочного центра Moldexpo были завершены работы по возведению первого полевого госпиталя сортировки пациентов c подозрением на COVID-19. Павильон будет вмещать 75 коек, он был возведен за три дня специалистами при поддержке военных. Красный Крест пожертвовал комплекты белья на 500 коек и дезинфицирующие средства.

Павильон оборудован раздельными ванными комнатами туалетами для пациентов и для медицинского персонала, отоплением и кондиционерами. Помещение было продезинфицировано и будет продезинфицировано еще раз до приема пациентов. В настоящее время готовится второй павильон вместимостью до 300 коек.

Дата открытия карантинного центра на Moldexpo пока не определена, сообщил в четверг на онлайн пресс-конференции примар столицы Ион Чебан. Как передает "ИНФОТАГ", оборудование подобного лечебного учреждения "насущная задача с учетом пандемии коронавируса, которая охватывает страну с каждым днем все шире и шире".

"Четко понимая, что ситуация критическая, примэрия взяла на себя затраты по его оборудованию и последующему содержанию. Хотя это не наша прерогатива. Но в этой ситуации решили действовать максимально быстро, без промедления. Помимо размещения в центре койко-мест и необходимого оборудования из больницы №3, будет организовано питание врачебного персонала и пациентов, предусмотрены траты на логистику, вывоз мусора", - сказал он.

В центре будут четыре входа. На сегодня уже готово к работе отделение №1. Будут доставляться пациенты с подтвержденным диагнозом из пяти больниц столицы. На оборудование примэрия выделила дополнительно 1 млн. леев. Ответственен за функционирование центра претор Буюкань Вадим Брынзанюк. Последнее слово по открытию центра за минздравом, сообщил градоначальник.

На приобретение защитного снаряжения, масок, перчаток и костюмов истрачено 7,5 млн. леев из бюджета города. "Но эти расходы мы считаем оправданными, потому что речь идет о жизнях соотечественников", - подчеркнул Чебан.

На средства бюджета Кишинева ежедневно 600 медработников доставляются на работу и домой на 30 арендованных микроавтобусах. Чебан пояснил, что перевозятся не только те, кто проживает в Кишиневе, но и за его пределами на расстоянии до 50 км.

Чебан напомнил, что уже почти две недели общественный транспорт муниципия перевозит пассажиров бесплатно: "На линии выходят до 321 троллейбуса и 104-110 автобусов. В выходные это количество сокращается до 80 единиц. По решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям в оплачиваемый отпуск отправлены кондукторы во избежание распространения вируса. Ежедневные потери бюджета города на транспорте - от 1,7 млн. до 2 млн. леев. Режим бесплатной перевозки продлится неопределенное время".

Мэр призвал жителей не передвигаться по городу без острой необходимости: только на работу, в аптеку или медучреждение и в магазин: "В Кишиневе порядка 35 тыс. жителей, которые мы относим к различным группам риска. Это многодетные семьи, инвалиды, пожилые одинокие люди. Им оказывают помощь до 500 социальных работников, а также 400 волонтеров. Речь идет о покупке продуктов, доставке лекарств".

На средства бюджета Кишинева ежедневно 600 медработников доставляются на работу и домой на 30 арендованных микроавтобусах, сообщил мэр. Перевозятся не только те, кто проживает в Кишиневе, но и за его пределами на расстоянии до 50 км.

Подготовка могил для захоронений на столичном кладбище Св. Лазаря является "стандартной практикой и не будь ситуации с эпидемией вируса, никто бы не обратил на эти работы внимания", - сказал Чебан. Как передает "ИНФОТАГ", по его словам, "подготовка ям для захоронений - обычное дело, и вырыто не 1500 могил, а 300".

"Предварительное рытье могил - стандартная практика в других странах. Это было решение комиссии по чрезвычайным ситуациям - подготовить места для людей, которые умирают от вируса COVID-19, после того, как места в других секторах были использованы. Был подготовлен новый участок, где вырыты несколько ям, где был похоронен, к слову, умершая от вируса врач", - пояснил Чебан, назвав уход медика из жизни "огромной потерей".

Отвечая на вопрос о возможном строительстве в Кишиневе крематория, градоначальник сказал, что имеется спектр мнений на этот счет: "Есть у молдаван определенные устоявшиеся религиозные обычаи провода человека в последний путь. Имеется мнение православной церкви. По этому поводу надо советоваться, учитывать и общественное мнение".

Накануне Чебан категорически опровергал информацию о том, что на кишиневском кладбище роют ямы для потенциальных жертв коронавируса.

Мэр заявил на пресс-конференции, что в столичной примэрии работают 147 сотрудников, 25 из которых в отпуске, а 40 работают в специальном режиме, каждый в своем кабинете, не взаимодействуя физически друг с другом. Есть 44 виртуальные группы, в рамках которых ответственные лица собираются на заседания и ведут онлайн-дискуссии. С 17 марта примэрия столицы и ее подразделения работают за закрытыми дверями.

Ион Чебан сообщил, что не сделал тест на COVID-19, потому что у него нет никаких симптомов заражения, но обязательно сделает, если понадобится, передает IPN.