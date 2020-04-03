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Здоровье
Тех, у кого в больнице не подтвердился COVID-19, переводят на самоизоляцию
03.04.2020

Доставленные в больницу граждане, у которых не подтвердился диагноз COVID-19, в связи с чем их отпустили домой, обязаны самоизолироваться на 14 дней, независимо от того, введён ли режим карантина в их населённом пункте. Ситуацию разъяснил директор Национального агентства общественного здоровья Николае Фуртунэ.

„Отмена карантина в населённом пункте, как это произойдёт в случае района Хынчешть, не означает, что мы можем свободно разгуливать и выходить из дома. Мы остаёмся в режиме самоизоляции”, - отметил Николае Фуртунэ.

Самоизоляция на 14-дневный срок обязательна для тех, кто вернулся из-за рубежа, независимо от цели поездки.

Директор Национального агентства общественного здоровья пояснил, что решение о введении карантинного режима в той или иной административно-территориальной единице принимает Комиссия по чрезвычайным ситуациям, при выявлении единичных случаев заражения, затронувших 1% населения. Карантинный период составляет 14 дней с момента подтверждения последнего случая заражения в соответствующем населённом пункте.


 
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