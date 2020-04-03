Погодка будто шепчет: сиди дома и не гуляй - здоровее будешь!

Синоптики рассказали о том, какой будет погода в Молдове 3 апреля 2020: пока еще ранним утром и ночью температура снижается до минусовых показателей.

В столице днем - до +14 градусов, а вот ночью и ранним утром - до -2 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют. Солнечно. Скорость ветра - до 16 км/час.

В северных районах республики ранним утром - до 3 градусов с минусом. Днем потеплеет до +13 градусов. Дождей не будет, согласно прогнозам. А скорость ветра - до 15 км/час.

На юге Молдовы в ночное время 0...+8 градусов, в дневное - до 14 градусов тепла. Будет солнечно, без осадков, скорость ветра - до 22 км/час.

@KP