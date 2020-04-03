Анатол Чуботару: Число врачей, инфицированных COVID-19 больше, чем заявляют власти

Случаи заражения COVID-19 в Республике Молдова значительно увеличатся в течение следующих двух-трех недель. Однако при строгом соблюдении правил изоляции распространение вируса будет медленнее, что даст врачам достаточно времени, чтобы правильно управлять лечением пациентов, инфицированных COVID-19, отмечает IPN.

„По опыту стран, которые начали борьбу с COVID-19 до нас, рост сохранится еще долго. Что я имею в виду „долго”? Еще две-три недели, возможно, и месяц тенденция будет расти”, - заявил бывший директор Республиканской клинической больницы Анатол Чуботару в ходе передачи Punctul pe Azi на телеканале TVR Moldova.

Элемент, который имеет решающее значение, по мнению врача, относится к информации, которую имеют врачи о потенциальных носителях COVID-19.

„Все зависит от мер, которые будут предприняты и которые предпринимаются властями. Крайне важно, чтобы мы не теряли ни минуты в этой битве, не расслаблялись. Важно, чтобы вся информация была как можно более достоверной, как можно более четкой. Это позволило бы нам адекватно реагировать в любой ситуации. Крайне важно в этой борьбе, чтобы каждый пациент был взят на четкий учет, чтобы вовремя принять необходимые меры”, - отметил врач.

Что же касается информации, согласно которой центральные органы публичной власти скрывают истинную цифру о врачах, инфицированных COVID-19, Анатол Чуботару не исключает этого и имеет собственный расчет.

„Я не думаю, что кто-то намеренно скрывает что-то, но, вероятно, легкие манипуляции делаются, я имею в виду с болезнью среди врачей. Директор НАОЗ сообщил, что число заболеваний среди врачей составляет всего 3%, но это не так. Было взято число больных врачей на общее количество зарегистрированных пациентов, но было бы корректно сообщить о количестве больных врачей в соотношении с проверенными врачами, и мы достигнем 15%”, - уточнил гость передачи.

Тем не менее, Анатол Чуботару считает, что власти и врачи применили правильные меры в борьбе с COVID-19.

„Если мы будем строго соблюдать изоляцию, распространение будет медленнее, а если распространение будет медленнее, у нас будет время управлять ситуацией с инфицированными”, - сказал бывший директор Республиканской клинической больницы.