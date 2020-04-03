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Политика
Депутат требует обнародовать имя автора поправки, которая „разрушает государственный бюджет путем уклонения от уплаты налогов”
03.04.2020

Депутат Политической партии „Платформа достоинство и правда” Игорь Мунтяну требует от премьер-министра Иона Кику обнародовать имя человека, предложившего поправку, которая „разрушает государственный бюджет путем уклонения от уплаты налогов”. Депутат имеет ввиду поправку, „которая позволяет через взятие правителством ответственности, ввоз сигарет без акцизов, что является уклонением от уплаты миллионов леев в государственный бюджет”, передает IPN.

„Если это исключительная ситуация, то я хочу увидеть исключительные меры по отношению к преступному намерению, продемонстрированному самими авторами этого замечательного взятия на себя ответственности. И не говорите, что положение еще не принесло убытков, преступное намерение наказывается в соответствии с действующими законами”, - заявил Игорь Мунтяну, цитируемый в пресс-релизе Платформы DA.

Игорь Мунтяну ссылается на ст. 17 законопроекта правительства о принятии ответственности перед парламентом, направленного на изменение ряда законов.


 
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