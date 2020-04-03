В парке „La izvor” началось обустройство двух многоцелевых стадионов

В парке „La izvor” в Кишиневе начались работы по благоустройству двух многоцелевых стадионов вместимостью 1100 мест. Стадионы предусмотрены для игры в футбол, будут организованы теннисные корты, дорожки для бегунов и велосипедистов и несколько зон с беседками, сообщил на пресс-конференции генеральный примар Ион Чебан, передает IPN.

По словам градоначальника, в этом районе будет благоустроена парковка на 400 автомобилей. Водители, которые будут въезжать несанкционированно на территорию парка, будут оштрафованы.

Ион Чебан также заявил, что и в парках других секторов предусмотрены аналогичные действия. В столичном секторе Буюкань в этом году будут обустроены дорожки протяженностью в 5-6 км для прогулок, а также для тех, кто бегает или ездит на велосипеде.