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В парке „La izvor” началось обустройство двух многоцелевых стадионов
03.04.2020

В парке „La izvor” в Кишиневе начались работы по благоустройству двух многоцелевых стадионов вместимостью 1100 мест. Стадионы предусмотрены для игры в футбол, будут организованы теннисные корты, дорожки для бегунов и велосипедистов и несколько зон с беседками, сообщил на пресс-конференции генеральный примар Ион Чебан, передает IPN.

По словам градоначальника, в этом районе будет благоустроена парковка на 400 автомобилей. Водители, которые будут въезжать несанкционированно на территорию парка, будут оштрафованы.

Ион Чебан также заявил, что и в парках других секторов предусмотрены аналогичные действия. В столичном секторе Буюкань в этом году будут обустроены дорожки протяженностью в 5-6 км для прогулок, а также для тех, кто бегает или ездит на велосипеде.


 
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