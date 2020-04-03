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Общество
МВД отслеживает 19 тысяч самоизолированных граждан
03.04.2020

Было зарегистрировано 45 нарушений физическими лицами и два нарушения юридическими лицами.

Более 9 000 сотрудников правоохранительных органов проводят проверки соблюдения условий самоизоляции и и контролируют транспортные единицы с целью предотвращения распространения инфекции коронавируса.

На данный момент на учете МВД состоят 19 423 человека, находящихся на самоизоляции, еще 5127 самоизолированных граждан проверяются на дому, передает noi.md

Было проверено 15 448 юридических лиц, а число правонарушителей достигло 239. Общее число зараженных в Республике Молдова составляет 423.

Автор: Михаил Генчу


 
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