Коронавирус в Молдове: Пошаговая инструкция - что делать, если появились признаки COVID-19 - кашель и температура

Вызывать сразу "скорую" или подождать.

Как следует поступать жителю Молдовы, если у него появилось, даже легкое, недомогание - кашель, насморк и поднялась температура? Не стоит заниматься самолечением и надеяться, что это всего лишь простуда и "само пройдет!"

- Надо сразу же позвонить своему семейному врачу, - объясняет "Комсомолке" заведующая эпидемиологическим отделом центра общественного здоровья Кишинева Лариса Апостолова. - Обратиться, в любом случае, по телефону, потому что семейный врач сейчас не приходит на вызовы. Все медики должны минимизировать свои контакты с пациентами. Врач расспросит о симптомах и выяснит, не контактировал ли больной в последнее время с человеком, зараженным коронавирусом, или же с теми, кто приехал из-за границы.

- Если контактировал?...

- Тогда надо немедленно вызвать "скорую"! Больного тут же госпитализируют в одну из столичных больниц. Там пациента обследуют, дважды возьмут анализы на наличие Covid-19. Если результаты будут отрицательными, человека выписывают, но он продолжает оставаться на карантине до 14 дней под наблюдением семейного врача.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

1. Симптомы COVID-19 очень похожи на те, что наблюдаются при гриппе – температура, кашель, боль в горле, слабость.

2. Следующий этап - если все в порядке – завершение болезни.

3. Принимайте обычные лекарства при респираторных инфекциях, но, если развиваются более сложные симптомы: температура выше 38,5 градусов, сложно дышать – звоните в службу 112 и вас отвезут в больницу

ЛЕОНИД РЯБКОВ