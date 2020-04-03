Трус, бывалый и балбес: пандемия коронавируса показала, кого в Молдове больше

Среди категорий наших граждан самая малочисленная это, к сожалению, категория адекватных.

В минувшие выходные – в начале ужесточенного карантина – начался сезон активных огородных работ в разных городах и селах Молдовы. На подмогу пришли родственники. В каждом огороде людей появилось больше, чем проживает в определенном доме. Напрягло. Но худшее было впереди. Соседка вынесла стакан. Один. И вино. Соседи стали пить из этого самого стакана. Все.

Эта категория – нижайшая. Безобразная глупость вкупе с алкоголизмом. Про них даже нельзя сказать, что они не думают ни о себе, ни о других. Они просто не думают. Не умеют.

Следующая категория – увидевшие эту картину соседи. Они не стали вызывать полицию. А просто «офигели» и обсуждали дома глупость соседей. Рассуждали так: «ну, они же привыкли так жить. Что им этот коронавирус». Но о том, чтобы вызвать полицию даже и не думали. «Мы же не немцы», - говорили они, то ли хваля себя, то ли ругая.

Категория супер-ответственных. Они сидят дома. Даже при наличии машин не выезжают за город, «потому что раз карантин, то не положено, нужно соблюдать». Такие люди вызывают уважение. Единственное, что смущает, это возможные последствия отсутствия прогулок, особенно для детей. Они стараются – открывают окна, устраивают «прогулки» на застекленном балконе, но все это, конечно, на заменит полноценной прогулки.

Категория «самые умные» А пока одни бледнеют дома, другие «постят» в соцсетях фото из парка. Даже не из лесу, а именно из парка, например, такого популярного, как «Долина Роз» на Ботанике. Людей нет, пустынно, но «самые умные» гуляют. Никто их, кстати, не останавливает. Может, потому что они в масках, полагают они.

Категория «гибких». Эти – ответственные, осторожные, но всегда ищут выходы из неприятных ситуаций. Они строго соблюдают все, но тихонечко, быстренько садятся в машину и едут за город пройтись. Находят места, где нет никого. По дороге в и из машины, в подъезде, в перчатках и масках, ничего не трогают. В общем, вроде все нормально, но карантин все же нарушается.

Категория «молодежь». Их понять можно – дети не знают, что такое страх за здоровье. Они весело называют COVID-19 «коронкой» и ничего не боятся, а раз не боятся, значит, можно выйти во двор. В последнее время родители ужесточили контроль и подростки стали меньше выходить во двор. Но это в городах.

Категория паникующих. Они позеленели от страха, схватились за сердце и желудки, болячки на нервной почве обострились. Они все дезинфицируют, моют даже колбасу, не говоря уже обо всех упаковках. У них руки покрылись ранами, что еще опасней для проникновения коронавируса. То есть они, спасая себя, на самом деле подвергают себе бОльшему риску.

Категория "адекватно воспринимающих ситуацию". Они тоже протирают спиртом ручки, продукты перед тем, как выкладывать в холодильник, но делают все спокойно, без фанатизма и, тем более, нервов. Они все делают правильно: соблюдают режим дня, пьют чай с пирогом для настроения, проветривают жилье. То есть это те, кто предпринимает меры безопасности, но при этом не впадает в панику и истерику.

Категория «село». А там – огород, соседи, у которых нужно купить яица, а им продать брынзу. Ну, и поговорить. В общем, в селе люди не сильно пуганые и очень консервативные. Брали, берем и будем брать яйца у соседки.

Категория «пожилые». Господи, ну почему же с ними сейчас так сложно?!». Почему упрямятся?! Их просят: «мама, папа, сидите дома, мы завезем вам продукты». А они идут в магазин. Им надо. Детей слушать не хотят. Есть такие, которые со своей квартиры к детям в дом на время переехать не хотят. Хотят у себя дома. Но дома им нечем дышать. В общем, с ними сложнее, чем с детьми. И их просто очень трудно научить жить в новых условиях. Они хотят жить, как жили.

Мы все хотим жить, как жили. Но пришлось адаптироваться к новым реалиями.

Сидите дома!

P.S. А вы к какой категории себя относите? Пишите в комментариях!