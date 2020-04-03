БАКа в режиме-онлайн не будет, остальное еще не решили

Онлайн-вариант экзаменов на степень бакалавра исключен. Об этом заявил в телеэфире министр образования Игорь Шаров.

– Мы еще не приняли никакого решения относительно проведения бакалаврских экзаменов. Такая же ситуация неопределенности существует во всех европейских государствах, и мы следим за ситуацией. Последнее, чего мы нам хотелось – это отменить БАК. Я действительно желаю выпускникам 12-го класса в этом году сдать экзамен на степень бакалавра. Выпускники из Республики Молдова продемонстрировали свои возможности как в университетах страны, так и за рубежом. У нас очень хорошие ученики, и я уверен, что такое испытание благоприятно и обязательно для них, – отметил Шаров.

Он не исключает возможность сдачи экзамена на степень бакалавра в Интернете.

– Варианты разные, но все они связаны с последующей эволюцией событий и развитием эпидемиологической ситуации в Республике Молдова. Но я полностью исключаю онлайн-вариант, потому что в Республике Молдова не готова ни с технической точки зрения, ни для предупреждения возможного мошенничества, - сказал Шаров.

Он добавил, что экзамены на степень бакалавра могут быть перенесены по срокам.

– Для нас предпочтительным вариантом будет проведение традиционных экзаменов на степень бакалавра со 2 по 20 июня. Если это не удастся, мы рассматриваем несколько сценариев, но не можем их запустить, так как большинство европейских государств еще не объявили об этом. Они также ждут периода, когда пандемия уменьшится, чтобы мы могли вернуться к традиционному проведению экзаменов – добавил Шаров.

Правда, у учащихся будет возможность симуляции онлайн-экзамена на степень бакалавра, чтобы самостоятельно оценить свои знания.

Подготовил Михаил Генчу