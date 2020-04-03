Премьер-министр Молдовы Кику: Я готов отдать свою зарплату на медполис – почему бы и Майе Санду не оплатить полисы для диаспоры?

Свою позицию глава кабмина озвучил после того как ПДС, возглавляемая Санду, раскритиковало решение властей обязать возвращающихся домой сограждан приобретать медполис.

Премьер Ион Кику предлагает членам ПДС купить медицинские полисы для диаспоры. Свою позицию глава кабмина озвучил после того как формирование, возглавляемое Майей Санду, раскритиковало решение властей обязать возвращающихся домой сограждан приобретать полис обязательного медицинского страхования.

- Выяснилась, что кто-то опротестовал в суде решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям применить на практике то, что и без решения КЧС должно выполняться – положения Закона № 1593 об обязательном страховании в медицине. То есть обязанность каждого гражданина застраховаться до 31 марта. На трагедии людей делается политика. Это вызывает сожаление… Предлагаю соответствующим политикам вспомнить о проекте "Adopt un vot", используемом ими, чтобы привлечь диаспору к голосованию (на расстоянии в тысячи километров). Применить этот проект в эти сложные времена для диаспоры: «Обеспечить медицинским полисом» нужно ТЕПЕРЬ.

Лично я готов, кроме зарплаты за март, направленной на борьбу с коронавирусом, перевести и апрельскую для помощи в приобретении полиса возвращающимся домой людям, попавшим с сложную ситуацию. Министерство иностранных дел и европейской интеграции, которое предоставляет поддержку гражданам и составляет списки на чартерные рейсы, готово по первому требованию представить необходимую информацию для выявления представителей диаспоры, которым требуется помощь посредством инициативы «Обеспечить медицинским полисом» Прошу специалистов в «обеспечении» быть солидарными с диаспорой на практике.

Давайте вместе поможем людям в затруднительном положении соблюдать закон № 1593. Оплатить то, что полагается медикам, - написал премьер в социальной сети.

ПАВЕЛ МУНТЯН