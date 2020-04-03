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Экономика
Вниманию безработных! Что нужно делать, чтобы получать пособие в 2 775 леев
03.04.2020

Правительство одобрило проект закона о некоторых мерах по поддержке населения в период ЧП.

На этот период все, в том числе и вернувшиеся из-за рубежа и получившие статус безработного в территориальных подразделениях по трудоустройству, ежемесячно будут получать пособие по безработице в размере 2 775 леев, даже без страхового стажа.

Безработные с меньшим по объему пособием получат компенсацию разницы между этими суммами, сообщили на сайте Налоговой службы.

Чтобы получить пособие, нужно зарегистрироваться в территориальном подразделении занятости населения по месту жительства или проживания, подав заявление о предоставлении статуса безработного и пособия по безработице в размере 2 775 леев.

Безработные, не получающие пособия по безработице, также должны подать в территориальное подразделение занятости по месту жительства или проживания заявление на получение этих денег.

В соответствии с предварительными расчетами, на эти цели потратят 264 миллиона леев из госбюджета.

Подготовил Михаил Генчу


 
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