В Молдове будут производить экологически чистый мед

Продукция соответствует европейским нормам и требованиям.

Международная компания по сертификации эко-продуктов выдала соответствующий сертификат 10 молдавским пчеловодам. В 2020 году планируется получить до 50 тонн первого в Молдове экологически чистого меда.

Продукцию проверяли по целому ряду критериев – несколько лет проводился надзор пасек, ульи должны быть произведены из определенных пород дерева, а лечение пчел проводиться только лекарствами на основе трав.

Сами производители рассказывают, что производство эко-меда обходится на 20-30% дороже обычного меда, так как на любой процесс тратится намного больше денег.

Инициатором получения сертификата на производство био-меда стала компания, которая занимается его переработкой и фасовкой.

Как отметил вице-директор предприятия Корнел Калмыш, на международном рынке растет спрос на этот продукт, однако до сих пор пчеловоды, в связи с разрозненностью, не могли обеспечить крупные поставки на зарубежный рынок. Поэтому было принято решение объединиться, передает NTV Moldova.

До этого момента право на производство эко-меда было только у одной молдавской компании. Через год получить такой сертификат планируют еще 13 местных пчеловодов.

В настоящее время в Республике Молдова в традиционной системе насчитывается более 6000 ульев.

По данным Национального бюро статистики, в 2018 году молдавские пчеловоды получили около 5000 тонн меда, на экспорт было отправлено более 4100 тонн на общую сумму 11,7 млн. долларов США.

Автор: Михаил Генчу