Додон: Российский кредит можно будет потратить на любые цели, а газ подешевеет

К четвертому кварталу 2020 года цена газа для Молдовы понизится со $180 до $100 за тысячу кубометров, заявил в пятницу президент Игорь Додон.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", в ответе на вопрос финансово-экономического журнала "Банки & Финансы" - Profit о прогнозируемом снижении цены на природный газ в 2020 г., президент сказал, что ценовой тренд имеет устойчивую тенденцию к снижению.

"Мы в настоящее время ведем переговоры с "Газпромом". С начала года газ импортировался по цене $176 за 1 тыс. кубометров газа, а с 1 апреля цена стала меньше еще на $10-15", - сказал Додон.

По его словам, с 1 июля цена вновь уменьшится примерно до $135 за 1 тыс. кубометров.

"Ныне действующий контракт с "Газпромом" выгоден для Молдовы. С падающей ценой на нефть снижается и цена на природный газ, что позволит нам снизить тарифы для бытовых и промышленных потребителей в стране", - отметил он.

Объясняя, почему Болгария покупает газ у "Газпрома" по $140 за 1 тыс. кубометров, а Молдова по $176, президент сказал, что Болгария импортирует газ по текущей цене на газ, а контракт Молдовы определяет цену на газ за предыдущие девять месяцев.

"Летом мы будем вести переговоры о возможном переходе республики на закупку природного газа по текущим ценам на международных рынках", - заметил Додон.

Отвечая на вопрос о кредите России в сумме 200 млн. евро, президент сказал, что, несмотря на сложное время, Россия предоставит Молдове данный кредит. Он уже включен в бюджет России 2020 г.

"Я разговаривал с Дмитрием Козаком и он сказал, что Россия держит свое слово, как и обещала, кредит будет предоставлен", - сказал Додон, напомнив, что по условиям с Россией, Молдова вправе потратить эти средства по своему усмотрению.

Он призвал и другие страны "помогать Молдове в это трудное время".

"Помогайте нам без особых условий, и мы будем благодарны вам за это", - отметил Додон, приведя в пример Россию, Китай и Швейцарию, активно помогающих Молдове.

Отвечая на вопрос журнала о девальвации национальной валюты, что ведет к росту цен на продовольствие, президент сказал, что в это сложное время курс молдавского лея незначительно упадет.

"С начала года лей обесценился по отношению к доллару США на 4-5%, тогда как валюты других стран, на рынках которых молдавские экспортеры реализуют свою продукцию, обесценились намного больше. К примеру, российский рубль по отношению к доллару обесценился на 17%, что создает сложности нашим экспортерам", - сказал Додон.

Он в очередной раз напомнил, что у Национального банка предостаточно валютных резервов, чтобы поддержать курс молдавского лея.

Президент не согласился с тем, что резко упал экспорт. Он сказал, что поставки в страны СНГ в день достигают 40-50 млн. леев.

"Упал экспорт в страны Евросоюза, что связано со Свободными экономическими зонами, где налажено кабельное производство, в связи с пандемией вируса COVID-19, там работают только 7-10% своей мощности", - сказал Игорь Додон.

Президент исключил вариант "включения НБМ станка для печатания леев", поскольку это ведет к выпуску на рынок денег, которые ничем не покрыты.

"Уже через три месяца это приведет к скачку инфляции, росту цен, что больно ударит по малоимущим и незащищенным слоям населения", - объяснил президент, категорически исключив вариант эмиссии непокрытых товарами денег.