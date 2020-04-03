Работа в разгар эпидемии: какую помощь можно получить у операторов горячей линии по коронавирусу

Где можно заразиться коронавирусом и что делать, если поднялась температура. Это самые частые вопросы, с которыми обращаются на горячую линию Национального агентства общественного здоровья. Количество звонков постоянно растет: три недели назад их было около 30 в день, сейчас — более 200.

"Люди интересуются симптомами, спрашивают, к кому обращаться в случае возникновения симптомов, интересуются, как вести себя с членами семьи. То есть люди стали намного ответственнее", - говорит оператор горячей линии НАОЗ Дорина Погребан.

Операторы горячей линии — это врачи-резиденты университета медицины и фармакологии имени Николая Тестемицану, прошедшие инструктаж у эпидемиологов. С вопросами, которые не касаются болезни как таковой, звонящих перенаправляют в компетентные органы: "Люди спрашивают, можно ли им выйти на улицу, что делать и куда идти если болит горло, можно работать или нет, какие предприятия сейчас открыты".

На прошлой неделе к команде горячей линии присоединились 15 психологов: "Не могу сказать, что люди очень встревожены или паникуют, но в любом случае озабочены, и, если мы не можем что-то объяснить или убедить, нам помогают психологи. Мы стараемся успокоить людей, объясняем, как обстоят дела".

Поскольку звонки участились, горячую линию сделали круглосуточной.

"Звонят. Больше всего обращений поступает до 23 часов, а после 23 трех - по два, три, четыре звонка в час обязательно", - говорит начальник управления НАОЗ Дмитрий Капмарь.

Звонящие не только просят совета, но и сообщают о гражданах, не соблюдающих карантин: "В таким случаях мы просим звонить в полицию или участковому, потому что это они наблюдают за теми, кто должен находиться в самоизоляции".

Номер горячей линии Национального агентства общественного здоровья: 0 800 12300.