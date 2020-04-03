В Молдове зарегистрировано 86 новых случаев COVID-19

Министерство здравоохранения представило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Молдове.

Согласно данным, которые сегодня, 3 апреля, озвучила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну, за минувшие сутки в республике было обработано 419 тестов на коронавирус COVID-19, 86 из них дали положительный результат. Таким образом, общее число инфицированных граждан в нашей стране достигло 591 человек.

Семь случаев были импортированы. В 79 случаях имело место заражение внутри страны (Кишинев – 33, Штефан-Водэ - 26, Приднестровье - 4, Фалешты - 4). В числе заразившихся – 17 медицинских работников, 7 из которых работают в районной больнице Штефан-Водэ.Больница закрыта на карантин.

Еще две смерти от осложнений, вызванных коронавирусом, были зарегистрированы сегодня в Молдове - одной из жертв стала 65-летняя врач скорой помощи из Сорок. Таким образом, число жертв коронавируса в Молдове достигло восьми человек.

Автор Михаил Генчу