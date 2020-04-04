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В оптовых магазинах Кишинева опустели прилавки с гречкой
04.04.2020

В магазинах Молдовы царит ажиотаж, люди активно закупают крупы, прилавки с гречкой в некоторых оптовых магазинах уже пусты.

Спросом пользуются и овощи, особенно картофель, его закупают мешками. Судя по фотографиям, снятым этим вечером в одном из оптовых магазинов Кишинева, люди стараются купить как можно больше продуктов с длительным сроком хранения: сахар, мука, растительное масло, крупы и макароны. Некоторые уже готовятся к Пасхе и приобретают большие упаковки яиц. Скупаются и гигиенические товары, в том числе и туалетная бумага. 

Несмотря на то что в магазинах очереди, многие покупатели стараются соблюдать рекомендованную дистанцию в 1-2 метра, некоторые носят маски.

Напомним, что сегодня президент Игорь Додон заявил, что запасы гречки и риса в стране ограничены, и в ближайшие дни цены на эти категории круп могут вырасти. По словам президента, это является следствием ограничений на экспорт, введенный странами-экспортерами. Также сегодня Игорь Додон сообщил, что „очень серьезно рассматривается вопрос о прекращении на определенный период экспорта зерна”. 

Отметим, что до 30 июня запрещен вывоз из Евразийского экономического союза целого ряда продуктов, в том числе круп. 


 
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