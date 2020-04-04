Хорошие новости! С 1 июля в Молдове подешевеет природный газ

До конца года цена на природный газ может опуститься до 100 долларов за кубометр.

В ходе еженедельного эфира передачи «Presedintele raspunde» Игорь Додон рассказал о возможных изменениях в тарифах на природный газ.

- С 1 июля стоимость составит 135-140 долларов США за 1000 куб.м. природного газа. Если следовать этой формуле, возможно, уже в последнем квартале года, когда потребление газа вырастет из-за отопительного сезона, цена будет 100 долларов США за 1000 куб.м. Другим словами, со 176 долларов США в начале года до 100 долларов США к концу 2020 г. Цена будет падать, что приведет к снижению внутреннего тарифа, – уточнил глава государства.

Ранее «Блокнот Молдовы» писал о том, что, начиная с1 апреля 2020 года Молдова закупает природный газ из Российской Федерации на 10-15 долларов США ниже, чем в первом квартале.

С 1 января 2020 года голубое топливо поставлялось в Молдову по цене в 176 долларов США за 1000 куб.м.. А в 2019 году закупочная цена достигла 230-240 долларов США.

Автор: Михаил Генчу