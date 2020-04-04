Кто перекрыл приднестровцам системы Visa и Mastercard?

В Приднестровье жители сталкиваются со сложностями при попытках использовать системы Visa и Mastercard.

Поэтому жители региона не могут снять со своих банковских карт зарплаты, пенсии и другие денежные поступления. Для этого им нужно попасть на правый берег Днестра, но из-за карантина несанкционированный выезд запрещен.

– Подскажите, что делать, поехал по работе в Приднестровье, так как я прописан в Тирасполе, а живу, работаю и родился в Кишиневе, оказался закрыт в Тирасполе уже три недели. Не могу получить зарплату со своей карты, так как молдавские банки даже в такое трудное для людей время, когда весь мир объединяется, чтобы помогать друг другу, блокирует получение зарплат и денежных переводов в Приднестровье. Кого они тут наказывают, только своих граждан, которые в полной мере платят налоги. Я обратился тут в горячую линию, они организуют вывоз людей на Варницу к банкомату, очередь 500 человек, по 20 человек в день. Я очень люблю нашу страну, но, наверное, мы заслужили таких руководителей, которым даже в такое время амбиции не дают включить разум. Мы не просим помощи, дайте людям получить свои средства, - написал в соцсетях один из жителей Приднестровья.

Президент Игорь Додон отрицает причастность официального Кишинева к блокировке банковских карт.

– Уважаемые жители Приднестровья, чтобы вы были в курсе, у банка УРАЛСИБ, это российский банк, было открыто несколько терминалов в Приднестровье. Их работа была нарушением лицензионного соглашения с Mastercard и Visa, а не с нами, потому что, согласно этому документу, российский банк мог эксплуатировать терминалы только на территории Российской Федерации. По настоянию Mastercard и Visa POS-терминалы УРАЛСИБ, которые были в Приднестровье, закрыли. И здесь говорить о том, что Кишинев блокирует выдачу пенсий, не соответствует действительности, - сказал Додон в интернет-эфире.

По данным Нацбанка РМ, возможность снятия наличных средств заблокировали сами платежные системы Visa и Mastercard из-за установленных в регионе терминалов российского банка.

Подготовил Михаил Генчу