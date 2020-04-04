Из истории: 4 апреля 2003, «Федерализация - шли, но не дошли»

Третий год президентства Воронина ознаменовался провалом. Весь 2003-й год Республика Молдова гудела из-за вопроса федерализации - не очень многочисленная, но крикливая и ориентированная на запад прослойка населения под увещевания Юрия Рошки регулярно собиралась на площадях столицы и бурно протестовала против решения, которое, по их разумению, означало "возврат в орбиту Российской Федерации".

Москва действительно активно действовала в этом направлении, обрабатывая тогдашнего президента Воронина - и долгое время казалось, что все идет так, как хотели бы в российской столице. Собственно, этот сценарий начал прорисовываться еще в 2001-м году, когда Вронин пришел к власти и началось потепление отношений с левым берегом Днестра - в Тирасполе, в частности, освободили из тюрьмы наделавшего немало темных дел в 90-е Илие Илашку, преподнося это как знак расположения к открытому диалогу.

Спустя десять лет после конфликта на Днестре наметились реальные перспективы на сближение двух берегов, а венцом процесса должен был стать план федерализации Молдовы - так называемый "план Козака". 4 апреля 2003-го года парламент Республики Молдова утвердил «Протокол о создании механизма разработки и утверждения Конституции федеративного государства», согласованный с тираспольскими лидерами в присутствии посредников.

Накал в прорумынской прессе от этого лишь усилился - газета Timpul написала, что лидер коммунистов «торопился воссоединить два берега Днестра не от большой заботы о жителях региона, а потому, что на следующих парламентских выборах рассчитывал на голоса румынского населения Приднестровья».

Впрочем, ближе к концу года Воронин уже сменил свою риторику - очевидно, что с ним серьезно побеседовали влиятельные люди, представляющие оппонирующие Москве силы, потому что молдавский президент начал искать откровенные отговорки - так, сперва он заявил, что тираспольский лидер Смирнов настаивает на том, чтобы российские миротворцы оставались в ПМР еще на 30 лет (чего на самом деле не было, а изначальное соглашение обозначало срок в 20 лет - то есть до 2023-го года), потом начал настаивать на известной и в наше время "песне" об участии ООН-овских миротворцев в процессах на левом берегу Днестра.

Мол, настаиваем на международной миротворческой миссии - читать подобные заявления стоит как желание "западных партнеров" сохранить рычаги влияния на ситуацию в Кишиневе и не позволять Москве перехватывать инициативу. Что в итоге и подтвердилось нелепым отказом Воронина подписать уже готовое и много раз обговоренное с Козаком соглашение 25-го ноября того же года. "Бес попутал", пояснил свое тогдашнее поведение бывший президент спустя много лет.

Но хорошо известно, что у таких "бесов" всегда есть имя и мотивация - они представляют силы, которые провоцировали раскол по Днестру вовсе не для того, чтобы через десять лет Москва перехватила инициативу. Воронину напомнили, где и в чьих банках лежат его деньги. И Воронин "передумал".

Автор: Дан Дудка