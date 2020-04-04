Ион Кику: "Возможно граждан будут тестировать на COVID-19 при въезде в страну"

Граждан Республики Молдова, которые вернутся домой в последующие дни, могут обязать проходить тест на выявление заражения новым коронавирусом. По словам премьера Иона Кику, такая мера рассматривается, и решение будет принято на днях, отмечает IPN.

„Мы введём эту систему на основе возможностей частных лабораторий страны. В настоящее время все государственные лаборатории уже заняты тестированием в медицинских учреждениях, что не позволяет тестировать там тех, кто возвращается. Их тестирование будет проводиться в частных лабораториях, мы встретились с представителями лабораторий, и они говорят, что это возможно”, - сообщил Ион Кику в эфире передачи „О нас” на телеканале Jurnal TV.

По словам чиновника, проведение тестирования не будет обеспечиваться из государственного бюджета, так что каждый человек будет оплачивать свой тест.

„Поскольку эти лаборатории являются частными, они получают деньги от людей, которые к ним обращаются. Тестирование будет проводиться при въезде в страну: в аэропорту и на пунктах пересечения сухопутной границы”, - уточнил Ион Кику.

Касательно обязательства граждан приобрести себе страховой полис премьер-министр утверждает, что он может пригодиться гражданам в условиях, когда в настоящее время существует высокий риск заболеть.

„Граждане Республики Модова, приезжая в страну, должны иметь полис медицинского страхования в условиях большого риска заразиться. Так как те, кто возвращается домой, могут остаться не на две недели, а на большее количество дней”, - отметил премьер.

Будучи спрошен о том, спасёт ли приобретение страховых полисов медицинскую систему в той ситуации, в которой она находится, Ион Кику привёл ряд расчётов.

„Спасёт или спасёт, а 1000 полисов означают четыре миллиона леев, 10 000 полисов означают 40 миллионов леев. Для 120 тысяч тестов мы берём из государственного бюджета 40 миллионов лей. Это – деньги. А за три дня в страну въезжает 10 тысяч человек. У нас бюджет – не немецкий и не американский”, - отметил Кику.