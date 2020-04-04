Заявление: «Давайте заплатим за полис и не будем слушать «политиков» без семи лет домашнего воспитания»

Виталий Гамурарь, директор Докторальной школы в области права при Международном Независимом Университете Молдовы (МНУМ), утверждает, что никогда не был согласен с термином «диаспора».

«Я никогда не был согласен с термином «диаспора» для моих сограждан, которые уехали за границу, очевидно, как правило, не от хорошей жизни, по той простой причине, что я знаю, что подразумевает этот термин для евреев …

Но давайте уважать друг друга, я не извлекал выгоду из финансовых ресурсов, отправляемых близким, а наоборот, платил налоги и пошлины по соглашениям с международными организациями… таким образом, поддерживая, даже косвенно, это государство, нравится это или нет некоторым, не претендуя на выгоду со стороны властей…

Дай Бог, чтобы нас это не коснулось, но вопрос в том- как нам помочь Врачам!!! Давайте заплатим за полис и не будем слушать «политиков» без семи лет домашнего воспитания… Горе им… Le Chapeau pour Les Médecins (Снимаю шляпу перед докторами)!!!», написал бывший спикер ДМП, в социальной сети.

Андриана Кептине