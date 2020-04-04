Возвращение в Молдову чартером: как это работает

Доставят наших соотечественников на родину. В ближайшие две недели будут осуществлены еще 14 чартерных авиарейсов из стран, где оказались заблокированы граждане Молдовы в период пандемии. Точное расписание вылетов и стоимость билетов, пока неизвестны.

"Был утвержден список чартерных рейсов на период с 6 по 12 апреля. Это Франкфурт, Лиссабон, Мадрид, Брюссель, Варшава, Дублин и Лондон. С 13 по 19 апреля в Кишинев доставят граждан Молдовы из Амстердама, Венеции, Парижа, Берлина, Рима, Лондона и Праги", - рассказал глава МИДЕИ Олег Цуля.

По словам госсекретаря Министерства иностранных дел Евгения Ревенко, в период с 18 марта по 5 апреля утвердили 24 чартерных рейса. Многие из них уже выполнены. Он уточнил, что списки пассажиров составляют в посольствах на основании анкет, которые можно заполнить онлайн. Приоритет отдается семьям с детьми, студентам и гражданам, находящимся на лечении. Готовые списки передают авиакомпаниям, которые организуют рейсы. Билет пассажиры могут приобрести после утверждения даты вылета.

"Списки составляют в посольствах. Нет никаких посредников", - отметил Евгений Ревенко.

Тем временем, Служба гражданской авиации призывает соотечественников, которые находятся за границей, быть осторожными, чтобы не попасться на уловки мошенников. Для этого людей просят внимательно ознакомиться с информацией, размещенной на официальном сайте правительства, посольств или консульств. В сообщении отмечается, что пассажирам придется оплачивать не только авиабилет, но и стоимость теста на COVID-19. Однако Служба гражданской авиации уточнила для нашего телеканала, что это решение неокончательное и, по всей видимости, наших сограждан не будут обязывать проходить тест на коронавирус.

"Изначально, задачу тестирования хотели навязать авиакомпаниям, которые сами должны были взимать за это плату. Но после обсуждения с Комиссией по чрезвычайным ситуациям выяснилось, что эта мера не может быть осуществлена, а значит, придется менять регламент", - заявила пресс-секретарь Службы гражданской авиации Ирина Бодоликэ.

Решение о тестировании всех прилетающих пассажиров приняло Министерство здравоохранения. Компенсировать расходы на анализы должно было государство. Однако Комиссия по чрезвычайным ситуациям отметила, что ранее было принято решение тестировать только граждан с подозрением на COVID-19.

По данным МИДа, в период с 15 марта по второе апреля в Молдову вернулись 4800 наших сограждан.