Коронавирус поможет вернуть Приднестровье.

Именно такого мнения придерживается вице-премьер Молдовы по реинтеграции Кристина Лесник.

Глава Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что несмотря на общую беду, связанную с распространением Covid-19, Кишинев продолжает оказывать экономическое и политическое давление на регион. В этих условиях республика, «не оставляет надежду на внешнюю помощь, но при этом должна рассчитывать на себя».

Главный дипломат Приднестровья Виталий Игнатьев уже обратился к спецпредставителю действующего председателя ОБСЕ Томасу Майер-Хартингу и главе миссии ОБСЕ в Молдавии Клаусу Нойкирху с просьбой оказать влияние на ситуацию.

Искусственно создаваемые молдавской стороной бюрократические барьеры затрудняют доставку в регион жизненно необходимых товаров, включая медикаменты. Заблокирована работа международных банковских карт, а возвращающиеся в Приднестровье граждане продолжают сталкиваться с ограничениями в свободе передвижения.

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