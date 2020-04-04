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Политика
Коронавирус поможет вернуть Приднестровье.
04.04.2020

Именно такого мнения придерживается вице-премьер Молдовы по реинтеграции Кристина Лесник.

     Глава Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что несмотря на общую беду, связанную с распространением Covid-19, Кишинев продолжает оказывать экономическое и политическое давление на регион. В этих условиях республика, «не оставляет надежду на внешнюю помощь, но при этом должна рассчитывать на себя».

     Главный дипломат Приднестровья Виталий Игнатьев уже обратился к спецпредставителю действующего председателя ОБСЕ Томасу Майер-Хартингу и главе миссии ОБСЕ в Молдавии Клаусу Нойкирху с просьбой оказать влияние на ситуацию. 

   Искусственно создаваемые молдавской стороной бюрократические барьеры затрудняют доставку в регион жизненно необходимых товаров, включая медикаменты. Заблокирована работа международных банковских карт, а возвращающиеся в Приднестровье граждане продолжают сталкиваться с ограничениями в свободе передвижения.

@MV


 
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