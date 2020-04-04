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Здоровье
Покупка медполиса при въезде в Молдову отменена: Граждане письменно обязуются это сделать уже на родине
04.04.2020

Самое неординарное решение, вызвавшее столько споров, отменено: теперь гражданам Молдовы не надо покупать при въезде в Молдову медицинский полис стоимостью в 4000 леев. Это же касается и тех, кто летит в нашу страну самолетом – ранее пассажиры были обязына с билетом купить и медполис.

Теперь – по решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям – люди должны подписать Декларацию о своей собственной ответственности в отношении уплаты медицинского страхования на 2020 год.

На приобретение полиса гражданам предоставляется 72 часа.


 
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