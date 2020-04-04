"Друг познаётся в беде": россияне помогут, не сумевшим улететь домой молдаванам

Федеральная Национально-Культурная Автономия Молдаван России (ФНКА) готова предоставить бесплатно жилье и питание гражданам Молдовы, находящимся на территории РФ и ожидающим выезда на родину.

"Благодаря россиянам, которые не остаются равнодушными к нашей общей беде и испытывают дружественные чувства по отношению к Молдавии, сегодня мы можем помочь нуждающимся гражданам РМ, оказавшимся в сложной жизненной ситуации", - отмечает Председатель ФНКА молдаван России Корсун Людмила.

Если вы попали в подобную ситуацию, звоните на номер 8926-96494-09 или 8926-96494-09. Также можно написать письмо на почту pravomig@bk.ru

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