Суточный антирекорд: в Молдове на 4 апреля 2020 года зарегистрировано 752 случая заболевания коронавирусом

Суточный антирекорд: в Молдове на 4 апреля 2020 года зарегистрировано 752 случая заболевания коронавирусом. "Был поставлен своеобразный суточный антирекорд", - констатировал премьер-министр Молдовы Ион Кику.

За сутки - 161 подтвержденный случай заболевания коронавирусом.

Премьер-министр Ион Кику отметил, что никто не аннулировал обязанность при въезде в Молдову покупки медицинского полиса.

- Каждый, кто приезжает в страну, обязан в течение 72 часов приобрести медполис, - отметил Ион Кику после заседания Чрезвычайной комиссии, созданной в Молдове из-за введения чрезвычайной ситуации.

Премьер-министр Ион Кику заявил, что сегодня был поставлен суточный антирекорд.

В трех населенных пунктах Карахасань, Штефан Водэ и Сорока был введен жесткий карантин. Также отмечается, что на 4 апреля в 190 случаях врачи подозревают коронавирус, а 36558 человек находятся под мониторингом медиков.

Ранее сообщалось, что за сутки было зарегистрированы три смерти, всего в Молдове от Covid-19 скончались 12 человек.